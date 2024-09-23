Ядерні залякування вже не діють? Путін шукає нові "червоні лінії", - WP

Існують варіанти, які він не хоче використовувати, і ті, які він готовий розглянути вже зараз

У Росії почали розуміти, що Захід не піддається ядерним загрозам. Тому Володимир Путін шукає нові шляхи для забезпечення виконання своїх "червоних ліній".

Про це пише The Washington Post з посиланням на неназваних російських чиновників та аналітиків.

Варто нагадати, що на початку вересня глава Кремля пригрозив, що удари України по Росії далекобійною західною зброєю можуть призвести до конфлікту з НАТО, що супроводжувалося ядерною риторикою російських ЗМІ.

Однак вплив цих загроз на Захід зменшується, і Путін шукає більш обмежені методи впливу, якщо союзники таки нададуть Україні ракети великої дальності, пишуть журналісти.

"Відбулося перенасичення ядерними загрозами. До таких заяв вже є імунітет, і вони нікого не лякають", – сказав анонімний російський чиновник.

Засновниця французької політичної консалтингової компанії R-Politik Тетяна Станова вважає, що Путін шукає різні шляхи для стримування західної підтримки України та забезпечення дотримання своїх червоних ліній.

За її словами, існують варіанти, які він не хоче використовувати, і ті, які він готовий розглянути вже зараз. Водночас ядерна зброя розглядається як "найгірший варіант для всіх, включно з ним самим".

Співрозмовники видання зазначили, що Москва розглядає інші варіанти, зокрема диверсії на території країн НАТО. Путін намагається не допустити прямого конфлікту з Альянсом, натомість шукає нові кроки для демонстрації серйозності своїх намірів.

Лоуренс Фрідман, почесний професор військових досліджень Королівського коледжу в Лондоні, зазначає, що Москва може відповісти диверсійними операціями проти військових об'єктів або іншої інфраструктури на Заході, де її участь буде важко довести.

На думку деяких експертів, можливі дії – удари по авіабазах у Польщі чи Румунії або інші подібні кроки. Однак конкретний план Путіна залишається невизначеним, і навіть у Кремлі остаточного рішення ще не досягнуто.

Раніше "Телеграф" писав, що якби Росія застосувала б по Україні ядерну зброю, США готові були відповісти на це. У Вашингтона є детально описаний можливий удар по військових силах РФ. А також розповідали, що голова МЗС Великої Британії розповів, чи наважиться Росія на ядерну атаку.