"Путин не остановится": глава МИД Великобритании рассказал, решится ли Россия на ядерную атаку

В России регулярно угрожают применить "ядерку"

Президент России Владимир Путин лишь "пускает пыль в глаза" своими угрозами применить ядерное оружие. Он пытается сбить Запад с курса.

Об этом в интервью BBC заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми. Он считает, что эти угрозы Путина являются его modus operandi (на латинском метод действия. – Ред.).

Лемми подчеркнул, что Запад не может быть сбит с курса "фашистом". По его словам, Путин не остановится в своих нападениях на Украину.

Министр также прокомментировал просьбу Украины разрешить использование дальнобойного оружия для ударов по целям в России. По его мнению, важно, чтобы союзники и президент Украины Владимир Зеленский собрались вместе для оценки того, что сейчас нужно.

"Ни одна война не выигрывается каким-то одним оружием. Это действительно так", — подчеркнул Лемми.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал попытки России запугивать международное сообщество. По его словам, частью этой "устрашающей программы" являются угрозы применения ядерного оружия.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Путин угрожает ядерным оружием, но на самом деле не воплотит угрозы в жизнь. По его мнению, применение ядерного оружия в Украине не изменит ситуацию на фронте, не приведет к значительным прорывам, а политические риски для Путина будут сверхвелики.