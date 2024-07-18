Когда Путин и Лукашенко решатся нажать ядерную кнопку? Тихановская дала ответ

Демократический мир должен четко, кристально прозрачно обозначать, что это недопустимо

Российского ядерного оружия, несмотря на заявления Лукашенко, вероятнее всего, в Беларуси нет, а все разговоры о нем — шантаж. Однако объекты под него готовят.

Об этом "Телеграфу" рассказала лидер демократических сил Беларуси Светлана Тихановская в интервью под названием "Лукашенко без Путина не продержится и пары дней. Но сейчас они зависят от другой страны", — Светлана Тихановская".

По её мнению, разговоры в Беларуси о ядерном оружии, являются простым шантажом.

"Чтобы держать в напряжении постоянно: нажмут — не нажмут. Но я думаю, что диктаторы, как мы уже убедились, непредсказуемы. И диктаторы очень быстро создают альянсы и все время тестируют демократический мир на то, смогут ли его расколоть, ослабить, навязать чувство усталости", — сказала она.

Тихановская считает, что ядерная кнопка может быть нажата только тогда, когда режимы почувствуют, что ответа от демократического мира они не получат.

"Именно поэтому сейчас демократический мир должен четко, кристально прозрачно обозначать, что это недопустимо, и что будут приняты ответные меры. Хотя мне как белоруске об этом очень сложно говорить, потому что если кнопка будет нажата, и оружие будет вылетать из Беларуси, то ответная атака будет на мою страну", — добавила лидер демократических сил Беларуси.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Беларуси приняли новый документ о защите страны. Согласно новому документу, Республика считает себя "миролюбивой страной", но на различного рода угрозы готова отвечать тактическим ядерным оружием.