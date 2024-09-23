Не нужно было воровать. Позорная история единого авианосца РФ "Кузи" подходит к концу

В этот раз "Кузнецов" потерял экипаж

Россия поставила крест на своем единственном авианосном крейсере "Адмирал Кузнецов", направив его экипаж на войну в Украину как обычных солдат. Вместо моря батальон "Фрегат" послали в июле под Харьков, а затем под Покровск.

Журналисты американского Forbes пишут, что переброска моряков на войну свидетельствует, что старый "Кузнецов" уже никогда не вернется в море. Да и львиная доля кораблей РФ – это заброшенные и неисправные остатки прежнего могущества.

Россияне украли "Кузнецова" у Украины и все пошло не так

Руководитель военных программ Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук рассказал "Телеграфу", что неприятности у "Адмирала Кузнецова" начались давно — с тех пор, как россияне украли его в Черном море в 1991 году, несмотря на запрет Киева.

Авианосный крейсер Адмирал Кузнецов был построен на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве. Он предназначался для работы в южных широтах, но РФ после кражи бросила его на север. Корабль был включен в состав Северного флота.

Конструкция проектировалась для работы в южных широтах. И, соответственно, турбинная установка рассчитана на определенный температурный режим. Но россияне, когда его воровали, отправили его на дальний заполярный круг. Это север, где температурный режим совсем другой. Дальше вся служба этого корабля превратилась в одно сплошное происшествие, не в хорошем смысле. Здесь простая в принципе мораль – не воруй и не будешь наказан", — отмечает Лакийчук.

Позорный "Кузя"

Лакийчук вспоминает, что "Кузнецов" порядочно опозорился в Средиземном море, когда его из-за неисправности отказывались принимать европейские страны:

"После нескольких походов в Средиземное море "Кузя", это такое народное название "Кузнецова", изрядно оконфузился. Он действительно представлял опасность в Средиземном море, на переходе через Атлантику. Но не потому, что у него грозные самолеты, а потому, что мог создать экологическую катастрофу в тех районах, где он проходил. Ему отказывали в возможности пришвартоваться — "Держитесь подальше от нашего берега!", — вспоминает Лакийчук.

Авианосец на смех всему миру оставлял после себя огромные черные пятна в воде, потому что использовал до сих пор использует дешевый мазут. Помимо воздействия на воду и воздух, мазут загрязняет воду. При утечке в водоемы мазут может образовать нефтяное пятно, которое повредит водным обитателям и нарушить экосистему.

Кроме этого, "Кузя" еще и ужасно дымил — благодаря своей архаической силовой установке и горючему. Ведь мазут выделяет в атмосферу густой черный дым, а еще ряд вредных загрязняющих веществ, включая диоксид серы, оксиды азота.

В 2016 году "Кузя" опозорился в Сирии — всего за один месяц об него разбились два самолета. Из-за обрыва троса-аэрофинишера на корабле истребитель Су-33 выкатился за пределы палубы (пилот катапультировался), а МиГ-29КР упал в море в нескольких километрах от корабля. С "Кузей" такое случается часто — в сентябре 2005 года в Северной Атлантике утонувший Су-33 не смог сесть на палубу, причем по одной из неофициальных версий пилота также подвел аэрофинишер.

В 2018 году "Кузю" наконец-то поставили на ремонт и на этом начинается его, скорее всего, последняя эпопея.

"Ремонт был в России. И там ремонт особо крупного корабля — это большая "сицилийская прачечная", на которой отмываются огромные средства. Мало что доходит непосредственно до объекта ремонта. "Кузнецова" перманентно ремонтировали, переносили сроки ввода в эксплуатацию на год, второй, третий. Каждый год в следующем году рассказывали, что вот через год точно войдет в состав флота", — говорит Лакийчук.

За это время на нем вспыхнули по меньшей мере два пожара. Также в 2018 плавдок, в котором он стоял, пошел ко дну, на "Кузю" упал кран и пробил палубы.

Лакийчук подытожил, что авианосец работал как причина для отмывания средств.

В чем его уникальность

Это нечто среднее между авианосцем и ударным кораблем. Корабль имеет трамплинный взлет, который должен обеспечить более широкое использование благодаря увеличенной полетной палубе. Он оснащен не только бортовой авиацией, но и противокорабельным ракетным комплексом большой дальности П-700 "Гранит".

Украинские заводы построили большинство крупных морских двигателей советского флота. Когда у "Кузнецова" возникли проблемы с двигателем, рассчитывать на помощь Николаева было бы наивно.

У "Кузнецова" есть коллеги по несчастью

Лакийчук подытожил, что большие корабли – это действительно большая российская проблема. Ведь чинить, строить их они не умеют

"Помимо "Кузи", еще один герой, "Петя" — это атомный ракетный крейсер "Петр Великий", бывший советский корабль, который должен был демонстрировать технологическое преимущество российского флота в мировом океане (пока он уже не первый год находится в ремонте — Ред.)", — говорит эксперт. Кстати, если Кузнецова еще можно без проблем порезать на металл, то в атомных крейсерах существует еще проблема утилизации атомной энергетической установки.

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