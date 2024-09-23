Путин готовится воевать долго: оборонные расходы РФ достигнут исторического максимума

Военные программы будут крупнейшей статьей расходов

Россия в следующие годы планирует увеличить свои оборонные расходы. В 2025 году они достигнут исторического максимума.

Об этом говорится в материале Bloomberg. Издание называет это явным показателем того, что Владимир Путин останавливать своё вторжение не собирается.

Отмечается, что в 2024 году Россия выделила на оборону 10,4 триллиона рублей, однако в 2025 году эта цифра вырастет до 13,2 триллиона. Эта цифра составит 6,2% от ВВП, а вместе с расходами на внутреннюю безопасность она достигнет 40% всех расходов бюджета в следующем году.

То есть это больше чем расходы на образование, здравоохранение, социальную политику и национальную экономику вместе взятые.

В 2026 и 2027 годах оборонные расходы будут снижаться до 5,6% и 5,1% ВВП соответственно.

Также отмечается, что в 2025 году 12,9 триллиона рублей пойдут на засекреченные статьи расходов, что тоже может включать оборонные программы.

Российское правительство также планирует сократить дефицит бюджета до 0,5% ВВП. Для сравнения в 2024 он рассчитан на уровне 1,7% ВВП.

Сокращение прогнозируется на фоне введения более прогрессивного налога и более высоких доходов от отраслей не связанных с нефтянкой.

Как сообщалось ранее, Украина тоже намерена увеличить расходы на оборону. Закон, которым предусмотрено выделение дополнительных 500 миллиардов гривен уже подписан президентом.