Путин психопат, поэтому возможны только два варианта переговоров — бывший вице-губернатор Кубани

Некоторые варианты больше фантазия

На фоне разговоров о "плане победы" Украины, который наш президент Владимир Зеленский должен представить своему американскому коллеге Джо Байдену, у многих возникает вопрос: действительно ли Россия и ее лидер Владимир Путин могут пойти на переговоры.

Ответ на него "Телеграфу" дал доктор политических наук, глава экспертной группы "Сова", бывший вице-губернатор Краснодарского края Михаил Савва в материале "Курск обострил борьбу между башнями Кремля, для РФ начинается новая эпоха, — бывший вице-губернатор Кубани, ч. II".

По его словам, вероятность того, что Путин пойдет на реальные переговоры с Украиной и Западом без своих ультиматумов типа "отдайте мне все завоеванные территории" больше фантазия.

"Такие сценарии существуют только в фантастическом режиме. Путин как психопат не способен на реальные переговоры", — говорит Савва.

Он отмечает, что лидер РФ способен пойти только на режим ультиматума. Поэтому здесь есть лишь несколько вариантов

"Ультиматум со стороны Путина и реальный ультиматум в сторону Путина (не от Украины, а от коллективного Запада). Но сейчас я не вижу перспектив ни для первого, ни для второго варианта", — добавляет экс-вице-губернатор Кубани.

Напомним, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия пока не видит потребностей в рассмотрении "плана победы" Зеленского. Кремль сможет это сделать только после официальных заявлений, а не по информации со СМИ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что якобы содержание "плана победы" Зеленского раскрыли СМИ. Уже известно, что вошло в некоторые пункты.