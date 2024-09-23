Путін готується воювати довго: оборонні витрати РФ досягнуть історичного максимуму

Військові програми будуть найбільшою статтею витрат

Росія наступні роки планує збільшити свої оборонні витрати. 2025 року вони досягнуть історичного максимуму.

Про це йдеться у матеріалі Bloomberg. Видання називає це очевидним показником того, що Володимир Путін зупиняти своє вторгнення не збирається.

Зазначається, що у 2024 році Росія виділила на оборону 10,4 трильйона рублів, проте у 2025 році ця цифра зросте до 13,2 трильйона. Ця цифра становитиме 6,2% від ВВП, а разом із видатками на внутрішню безпеку вона досягне 40% усіх видатків бюджету наступного року.

Тобто це більше, ніж витрати на освіту, охорону здоров’я, соціальну політику та національну економіку разом узяті.

У 2026 та 2027 роках оборонні витрати знижуватимуться до 5,6% та 5,1% ВВП відповідно.

Також зазначається, що у 2025 році 12,9 трильйона рублів підуть на засекречені статті витрат, що також може містити оборонні програми.

Російський уряд планує скоротити дефіцит бюджету до 0,5% ВВП. Для порівняння у 2024 році він розрахований на рівні 1,7% ВВП.

Скорочення прогнозується і натомість запровадження прогресивнішого податку та вищих доходів від галузей які пов’язані з нафтовою.

Як повідомлялося раніше, Україна теж має намір збільшити витрати на оборону. Закон, яким передбачено виділення додаткових 500 мільярдів гривень, уже підписано президентом.