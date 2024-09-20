Украина не будет возвращать кредит ЕС: в Минфине объяснили, когда и куда направят 35 млрд евро

"Телеграф" рассказал подробности

Европейская комиссия выделит Украине кредит в размере 35 миллиардов евро в рамках обещания G7. Он предоставляется на безвозвратной основе.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, ссылаясь на Министерство финансов. Там отметили, что погашение займа будет происходить исключительно за счет будущих доходов от замороженных суверенных активов РФ в ЕС.

То есть, ожидается, что все средства MFA для Украины будут на безвозвратной основе. Внутренние финансовые ресурсы не будут направлены на погашение.

Было предложено создать механизм кредитного сотрудничества с Украиной (Ukraine Loan Cooperation Mechanism – ULCM), который обеспечит безвозвратную форму макрофинансовой помощи.

Решение Еврокомиссии является частью инициативы (не альтернативой) G7 по механизму дополнительных кредитов для увеличения поступлений в бюджет Украины (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine).

Как будет работать Ukraine Loan Cooperation Mechanism?

Механизм позволит привлекать доходы от замороженных суверенных активов РФ для покрытия основной суммы займа MFA, процентов и любых других расходов, связанных со ссудой. То есть средства будут носить безвозвратный характер для Украины.

Европейский Совет решил, что российские активы должны оставаться обездвиженными до тех пор, пока Россия не прекратит войну против Украины и не компенсирует ущерб, причиненный войной. Что означает, что активы будут обездвижены, пока не будет получена компенсация от России для погашения кредитов.

Куда потратят средства

Украина сама будет определять, на что направлять средства. Макрофинансовая помощь не будет привязана к конкретным расходам, в то же время она позволит обеспечить насущные потребности.

Когда Украина сможет получить MFA?

Предложение вступит в силу после рассмотрения и его поддержки Европарламентом и Советом ЕС. Средства могут быть доступны уже в ближайшие месяцы.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен утром 20 сентября прибыла в Киев. Это ее восьмой визит в столицу Украины.

Накануне своего визита президент Еврокомиссии объявила, что Евросоюз выделит еще 160 миллионов евро для помощи энергетической системе Украины, пострадавшей от российских ударов. По ее словам, учитывая помощь в ремонте и экспорте ЕС покроет более 25% потребностей Украины в электричестве на зиму.

Ранее "Телеграф" писал, что Евросоюз готовит новый крупный кредит для Украины на десятки миллиардов евро. Впрочем, этот план пока предоставили статус плана "Б" – планом "А" остается американский вариант, согласованный на заседании G7 в июне.