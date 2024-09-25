Не только Анастасия Заворотнюк: кто умер из актеров "Моей прекрасной няни" (фото)
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Многие актеры ситкома ушли из жизни
"Моя прекрасная няня" был российским сериалом, в котором унижали украинцев, показывая нас невежественными, нелепыми и неполноценными. Многие актеры этого ситкома отошли в вечность в среднем возрасте.
"Телеграф" расскажет, кто из актеров "Моей прекрасной няни" умер и по какой причине.
Анастасия Заворотнюк
В мае 2024 года не стало главной актрисы сериала – няни Вики. Онкология у актрисы начала развиваться незадолго после рождения 3 ребенка, появившегося на свет через ЭКО (искусственное оплодотворение).
Женщина 5 лет боролась с опухолью головного мозга. Знаменитость лечили современными препаратами и использовали новые технологии. Некоторое время она была в ремиссии, но незадолго до смерти Заворотнюк стало очень плохо.
В последние годы Анастасия не появлялась на публике, а сосредоточилась на борьбе с раком. Впрочем, не смогла побороть страшную болезнь. У актрисы осталось 3 детей: Анна и Майкл от предыдущего брака и Мила — от фигуриста Петра Чернышева. Ей было 53 года.
Любовь Полищук
Полищук играла в "Моей прекрасной няне" маму няни Вики — Любовь Прутковскую, женщину из Мариуполя. В 2000-х актриса попала в серьезное ДТП, а через 5 лет у нее диагностировали рак позвоночника. Поэтому часть позвоночного столба пришлось удалить. Впоследствии Любовь проходила реабилитацию в Израиле.
После операции Полищук чувствовала боли в позвоночнике, поэтому принимала сильные препараты на съемках ситкома. Некоторые актеры на площадке даже не догадывались об онкологии у своей коллеги. Со временем болезнь начала прогрессировать и Любовь перестала участвовать в сериале. Она умерла от гипертонического кризиса в 2006 году, когда ей было 57.
Александра Назарова
Актриса исполняла в ситкоме роль бабушки няни Вики — Нади. А до этого начала сниматься в кино в 1961 году. На ее счету – десятки ролей в фильмах и сериалах, но прославилась Назарова благодаря появлению в "Моей прекрасной няне".
В 2019 году у Назаровой начались проблемы со здоровьем, а именно с легкими. Актрисе проводили трахеостомию – разрез части трахеи с введением в нее специальной трубки. Однако в тот момент у женщины отказали другие органы. Так, Назарова отошла в вечность в возрасте 80 лет от полиорганной недостаточности.
Ольга Прохватило
Прохватило стала известной, сыграв завхоза в популярном сериале "Ранетки". Параллельно была артисткой Московского театра, появлялась в рекламе и в разных фильмах и сериалах. А в "Моей прекрасной няне" исполнила роль тети няни Вики.
Незадолго до смерти у актрисы были сильные боли в спине. А потом в Прохватило резко оборвался тромб. Ее не стало в возрасте 44 лет.
Дмитрий Персин
Персин появился в сериале в роли криминального авторитета, который ухаживал за няней Вики. Мужчина сначала работал бухгалтером и играл в музыкальной группе. Во время творчества Персина заметил режиссер. Так, он начал получать эпизодические роли в театре и кино.
В 2009 году оказалось, что у актера обнаружили опухоль головного мозга. Он похудел на 45 килограммов, питался через трубочку, практически не двигался и не говорил. Родственники актера открыли сбор на его лечение. Впрочем, через несколько дней после этого сообщения Персина не стало в 46 лет.
Владимир Моргунов
Моргунов появлялся в сериале в эпизодических ролях: фотографа, ассистента режиссера и комического персонажа Олега. Актер играл в театре и исполнял другие роли в кино. Впоследствии стал работать ведущим мероприятий.
Моргунов ушел в вечность в сентябре 2024 году. Ему было всего 43. Родные актера не сообщают, почему он скончался.
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