Не лише Анастасія Заворотнюк: хто помер з акторів "Моєї прекрасної няні" (фото)

Чимало акторів ситкому пішли з життя

"Моя прекрасна няня" був російським серіалом, в якому принижували українців, показуючи нас неосвіченими, безглуздими й неповноцінними. Багато акторів цього ситкому відійшли у вічність в середньому віці.

"Телеграф" розкаже, хто з акторів "Моєї прекрасної няні" помер і з якої причини.

Анастасія Заворотнюк

У травні 2024 року не стало головної акторки серіалу — няні Віки. Онкологія в акторки почала розвиватися незадовго після народження 3 дитини, яка з'явилась на світ через ЕКО (штучне запліднення).

Жінка упродовж 5 років боролась із пухлиною головного мозку. Знаменитість лікували сучасними препаратами та використовували новітні технології. Певний час вона була в ремісії, утім, незадовго до смерті Заворотнюк стало дуже погано.

Протягом останніх років Анастасія не з'являлась на публіці, а зосередилась на боротьбі з раком. Утім, не змогла подолати страшну хворобу. В акторки залишилось 3 дітей: Анна й Майкл від попереднього шлюбу та Міла — від фігуриста Петра Чернишова. Їй було 53 роки.

Любов Поліщук

Поліщук грала у "Моїй прекрасній няні" маму няні Віки — Любов Прутковську, жінку з Маріуполя. У 2000-х акторка потрапила в серйозну ДТП, а через 5 років у неї діагностували рак хребта. Через це частину хребетного стовпа довелося видалити. Згодом Любов проходила реабілітацію в Ізраїлі.

Після операції Поліщук відчувала болі в хребті, тому приймала сильні препарати на зніманнях ситкому. Дехто з акторів на майданчику навіть не здогадувався про онкологію у своєї колеги. Згодом хвороба почала прогресувати й Любов перестала брати участь у серіалі. Вона померла від гіпертонічного кризу у 2006 році, коли їй було 57.

Олександра Назарова

Акторка виконувала у ситкомі роль баби няні Віки — Наді. А до цього почала зніматися в кіно в 1961 році. На її рахунку — десятки ролей у фільмах і серіалах, але прославилась Назарова завдяки появі в "Моїй прекрасній няні".

У 2019 році в Назарової почалися проблеми зі здоров'ям, а саме — з легенями. Акторці проводили трахеостомію — розріз частини трахеї з уведенням до неї спеціальної трубки. Однак у той момент в жінки відмовили інші органи. Так, Назарова відійшла у вічність у віці 80 років від поліорганної недостатності.

Ольга Прохватило

Прохватило стала відомою, зігравши завгоспа у популярному серіалі "Ранетки". Паралельно була артисткою Московського театру, з'являлась у рекламі та в різних фільмах і серіалах. А в "Моїй прекрасній няні" виконала роль тітки няні Віки.

Незадовго до смерті акторка мала сильні болі в спині. А потім в Прохватило різко обірвався тромб. Її не стало у віці 44 років.

Дмитро Персін

Персін з'явився в серіалі в ролі кримінального авторитета, який залицявся до няні Віки. Чоловік спершу працював бухгалтером та грав у музичному гурті. Під час виконання треків Персіна помітив режисер. Так, він почав отримувати епізодичні ролі в театрі та кіно.

У 2009 році виявилось, що в актора виявили пухлину головного мозку. Він схуд на 45 кілограмів, харчувався через трубочку, практично не рухався і не говорив. Родичі актора відкрили збір на його лікування. Утім, через кілька днів після цього допису Персіна не стало у 46 років.

Володимир Моргунов

Моргунов з'являвся у серіалі в епізодичних ролях: фотографа, асистента режисера та комічного персонажа Олега. Також актор грав у театрі та виконував інші ролі в кіно. Згодом став працювати ведучим заходів.

Моргунов відійшов у вічність у вересні 2024 році. Йому було всього 43. Рідні актора не повідомляють, чому він помер.

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