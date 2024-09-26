Может стать преемницей Путина? Как выглядит старшая дочь российского диктатора и что о ней известно

У Путина официально есть две взрослые дочери

Российский диктатор Владимир Путина, который развязал кровопролитную войну в Украине, один раз был официально женат. И в этом браке в него родились две дочери — Мария Воронцова и Екатерина Тихонова. Что старшая, что младшая — обе непубличные, Путин как будто бы скрывает их от общественности. Однако в последнее время заговорили, что одна из дочерей может стать преемницей отца-военного преступника на его должности президента РФ.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о старшей дочери Путина Марии Воронцовой, чем она известна и как выглядит.

Мария Воронцова — что о ней известно

Старшая дочь Путина Мария Воронцова родилась 28 апреля 1985 года, сейчас ей 39 лет. Она имеет медицинское образование — является детским врачом-эндокринологом, кандидат медицинских наук, доцент кафедры внутренних болезней Факультета фундаментальной медицины МГУ, член ученого совета МГУ.

Известно, что Мария Воронцова была замужем за нидерландским бизнесменом Йорритом Фаассеном. В 2013 году супруги жили в пентхаусе в самом высоком жилом доме в Ворсхотене в Нидерландах, а уже в 2014 году нидерландские активисты призвали выслать Воронцову из страны после того, как в небе над Украиной был сбит пассажирский самолет Boeing 777 малайзийских авиалиний. Зять Путина чаще своей супруги появляется в СМИ. Известно, что он был связан с "Газпромбанк-инвест" и даже был замешан в нескольких скандалах. Также есть неподтвержденная информация, что у Воронцовой и Фаассена двое детей.

В СМИ есть информация о том, что сейчас Мария Воронцова занимается биомедициной, специализируясь на эндокринной системе, которая контролирует гормоны. Также известно, что она совладелица компании, которая участвует в реализации крупнейшего в российском здравоохранении частного инвестиционного проекта.

Также ходят слухи, что Мария Воронцова предположительно является советником Путина по генной инженерии, особенно по использованию CRISPR для создания генетически модифицированных детей.

Воронцова — преемница Путина?

Ни Мария Воронцова, ни ее младшая сестра Екатерина Тихонова не замешаны в публичной политике России. Однако в последнее время разные эксперты сходятся во мнении, что дочерей Путина начали "выводить" на политическую арену. Возможно, одну из них готовят сделать его преемницей на посту президента РФ.

Так, в июне 2024 года на так называемом Петербургском международном экономическом форуме внезапно выступили сразу две дочери Путина – Мария Воронцова и Екатерина Тихонова. Ранее они не появлялись на публике вместе. А теперь мало того, что вышли в свет, так еще и выступали перед публикой.

Однако, как рассказал 24 каналу публицист и общественный деятель Ростислав Мурзагулов, старшая дочь Путина Мария Воронцова вряд ли имеет политические амбиции — она больше занята медициной. А вот младшая — Екатерина Тихонова вполне может претендовать на роль преемницы отца-диктатора.

Мария Воронцова. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем известна топ-чиновница Путина Валентина Матвиенко. Родилась на Хмельнитчине, поддержала войну и имеет подозрение от СБУ.