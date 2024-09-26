Изменения в ядерной доктрине РФ - пустой звук? Чего на самом деле Путин хочет от Украины

Разговоры о ядерной эскалации – это в первую очередь шантаж

Внесение изменений в ядерную доктрину РФ ничего не изменит. Если бы российский президент Владимир Путин хотел применить ядерное оружие против Украины, то сделал бы это без каких-либо бумажных изменений.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик. По его словам, изменения ядерной доктрины — это один из элементов шантажа, которые российский "лидер" потом использует.

— Очевидно, что когда ты угрожаешь ядерным оружием, постоянно используешь его как инструмент давления на мировое сообщество, то нужно подводить какие-то документы внутреннего характера, которые регламентируют использование ядерного оружия, для того чтобы это выглядело страшно. Соответственно, изменения ядерной доктрины — это один из элементов шантажа, которые Путин потом использует. И фактически эти документы, которые якобы регламентируют их внутреннее применение ядерного оружия, внешне-политическую доктрину, экономические процессы, территории, которые РФ якобы контролирует, начиная с Конституции, заканчивая Законодательным актом России, они ничего для Путина не стоят. Поэтому все эти изменения в ядерной доктрине не изменяют значения. Если бы Путин хотел применить ядерное оружие против Украины, то сделал бы это без каких-либо изменений в доктрине.

А сейчас ему это нужно для того, чтобы осуществить шантаж западных партнеров, пугать коллективное мероприятие тем, что он может это сделать.

Соответственно, на Западе есть политики, которые боятся эскалации. Это торговый инструмент с Глобальным Югом, с тем же Китаем.

— "Я же могу это сделать, — говорит Путин, — я могу ударить". Мы же теперь будем считать агрессией, когда неядерная страна вместе с поддержкой ядерной наносят удары.

"Основанием" для этого могут стать украинские дроны на территории РФ, к примеру. Или ракеты дальнего действия вглубь России. Но это по большому счету ничего не означает. Между документом и прямым действием достаточно много условностей. В частности, позиция Китая, позиция Глобального Юга. Россия потом столкнется с коллективным противодействием всех без исключения, кроме, возможно, Северной Кореи и Буркина-Фасо.

— Но все остальные участники Ядерного клуба и мировое общество будут понимать, что это бешеный пес, шакал, которого стоило бы пристрелить. Это угроза глобальной безопасности. И такая путинская позиция и подобные действия могут провести к апокалипсису. Это прекрасно понимает путинская элита и сам Путин. Он не сумасшедший. Если бы он был безумным фанатиком, не было бы длинного стола, например, и чемоданчиков с его отходами. Он бы не расставлял на должности детей и не назначал бы любовниц, не занимался бы своими двумя младшими сыновьями. Он бил бы в этот ядерный пепел. Но этого не происходит.

Кулик подчеркнул, что Путин, очевидно, боится. Поэтому использовать ядерную кнопку он вряд ли будет. Хотя такой вариант до конца и не исключается. Потому что порог применения ядерного оружия снизился в мире. Более того, Россия, скорее всего, нарушает ДНЯЗ (Договор о нераспространении ядерного оружия), делясь ядерными технологиями, с Северной Кореей и Ираном. Очевидно, что размещение ядерного оружия на территории Беларуси это пока не передача РБ этого оружия, но уже первый шаг к этому.

— Поэтому Россия уже вышла из всех возможных договоренностей. А происходящее изменение доктрины — это одна из страшилок, которые используются против Запада. На Западе есть люди, которые боятся подобной эскалации, считая, что можно из-за договоренностей с Путиным каким-то образом ее избежать.

Собеседник подчеркнул, что Путину не нужны отдельные территории Украины, ему нужна вся страна. Он хочет устранения Украины как альтернативы в постсоветском пространстве, российском доминировании. Глава Кремля вовсе отрицает существование украинцев как нации. И это важно для него в плане строительства своей империи. Поэтому Путин сражается с украинцами, а не за территории.

— Территория – это последнее, что он хочет. Этого не понимают на Западе и считают, что если мы уступим территории, то Путин прекратит агрессию и все вернется к 2022 году. Нет, не вернется. Это большая иллюзия и непонимание сути путинской агрессии и его внешней политики. Путину нужна вся Украина. Поэтому его нужно останавливать любыми способами. А разговоры о ядерной эскалации – это и в первую очередь шантаж. Но мир должен быть готов к этому.

Кулик объясняет, что цель шантажа — склонить Запад к переговорам и уступкам. Сначала территория, затем — сфера влияния. Фиксирование этих сфер влияния. Далее — снятие санкций с России. Не сопротивляться российской экспансии в той же Украине и так далее. Путин хочет, чтобы он был признан второй глобальной силой в мире.

— На самом деле это уже не так. Он уже даже не является третьей глобальной силой. Он просто клиент Китая. Но он все еще в иллюзиях, что может кому-то доказать и кто-то будет с ним считаться. Все эти истерики по отношению к ядерной доктрине это один из элементов.

При этом, ставки поднимались постепенно. Сначала была комиссия, которая внесла изменения в ядерную доктрину. Затем проходили обсуждения за круглым столом на Валдайском форуме. Потом на основании публикации известного российского политолога, советника путинской администрации Сергея Караганова был донесен этот месседж Западу и остальному миру.

К его публикации следует присматриваться, не стоит держать за чистую монету, потому что это показывает уровень амбициозности и использующий уровень шантажа Россия. Это не означает, что Россия снизит порог применения ядерного оружия. Но в какой-то момент это может произойти. И не доктрина решает механизм запуска этой кнопки. Это может быть любая политическая целесообразность для Путина. Использовать ядерное тактическое ядерное оружие, например, в населенных территориях для демонстрации серьезности намерений.

Кулик говорит, что здесь есть вопросы к Западу, как он будет реагировать — применит ли также ядерный взрыв как демонстрацию намерения. Также вопрос в том, насколько далеко Запад пойдет в противодействии подобному шантажу.

— Путин понимает силу. Если есть силовые ответы, он делает шаг назад, — говорит политолог.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил изменения в ядерной доктрине РФ.