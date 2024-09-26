Може стати наступницею Путіна? Як виглядає старша донька російського диктатора і що про неї відомо

У Путіна офіційно є дві дорослі дочки

Російський диктатор Володимир Путіна, який розв’язав кровопролитну війну в Україні, був офіційно одружений один раз. І в цьому шлюбі у нього народилися дві дочки – Марія Воронцова та Катерина Тихонова. Що старша, що молодша — обидві непублічні, Путін начебто приховує їх від громадськості. Проте останнім часом заговорили, що одна з дочок може стати наступницею батька-військового злочинця на його посаді президента РФ.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про старшу дочку Путіна Марію Воронцову, чим вона відома і як виглядає.

Марія Воронцова — що про неї відомо

Старша донька Путіна Марія Воронцова народилася 28 квітня 1985 року, зараз їй 39 років. Вона має медичну освіту – є дитячим лікарем-ендокринологом, кандидатом медичних наук, доцентом кафедри внутрішніх хвороб Факультету фундаментальної медицини МДУ, членом вченої ради МДУ.

Відомо, що Марія Воронцова була одружена з нідерландським бізнесменом Йоррітом Фаассеном. У 2013 році подружжя жило в пентхаусі у найвищому житловому будинку у Ворсхотені в Нідерландах, а вже в 2014 році нідерландські активісти закликали вислати Воронцову з країни після того, як у небі над Україною було збито пасажирський літак Boeing 777 малайзійських авіаліній. Зять Путіна частіше за свою дружину з’являється у ЗМІ. Відомо, що він був пов’язаний із "Газпромбанк-інвест" і навіть був замішаний у кількох скандалах. Також є непідтверджена інформація, що Воронцова та Фаассен мають двох дітей.

У ЗМІ є інформація про те, що зараз Марія Воронцова займається біомедициною, спеціалізуючись на ендокринній системі, яка контролює гормони. Також відомо, що вона співвласник компанії, яка бере участь у реалізації найбільшого в російській охороні здоров’я приватного інвестиційного проекту.

Також ходять чутки, що Марія Воронцова імовірно є радником Путіна з генної інженерії, особливо щодо використання CRISPR для створення генетично модифікованих дітей.

Воронцова – наступниця Путіна?

Ні Марія Воронцова, ні її молодша сестра Катерина Тихонова не замішані у публічній політиці Росії. Проте останнім часом різні експерти сходяться на думці, що дочок Путіна почали "виводити" на політичну арену. Можливо, одну з них готують зробити його наступницею на посаді президента РФ.

Так, у червні 2024 року на так званому Петербурзькому міжнародному економічному форумі раптово виступили одразу дві доньки Путіна – Марія Воронцова та Катерина Тихонова. Раніше вони не з’являлися на публіці разом. А тепер мало того, що вийшли в світ, так ще й виступали перед публікою.

Проте, як розповів 24 каналу публіцист та громадський діяч Ростислав Мурзагулов, старша донька Путіна Марія Воронцова навряд чи має політичні амбіції — вона більше зайнята медициною. А ось молодша Катерина Тихонова цілком може претендувати на роль наступниці батька-диктатора.

Марія Воронцова. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, чим відома топ-чиновниця Путіна Валентина Матвієнко. Народилася на Хмельниччині, підтримала війну та має підозру від СБУ.