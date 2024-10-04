Хакеры ГУР атаковали ресурсы поставщиков армии России

Была получена ценная информация

Хакеры Главного управления разведки Минобороны Украины совершили успешную атаку на целый ряд вражеских онлайн-ресурсов. На этот раз под ударом оказались сайты, которые снабжают армию РФ и располагают данными о перемещении лиц внутри страны.

На всех атакованных ГУР сайтах появилось изображение совы над поверженным агрессором. Об этом "Телеграфу" сообщили проинформированные источники в украинской разведке.

Под атаку хакеров попал целый ряд вражеских онлайн-ресурсов, которые имеют отношение к снабжению оккупационной армии или отслеживанию перемещения людей в РФ.

В результате проведения спецоперации в частности были получены данные к ресурсу okrug.ru, который является поставщиком военного снаряжения и униформы для МО РФ.

Также киберспециалисты ГУР МО атаковали ресурс vashhotel.ru, который предоставляет услуги по бронированию жилья. Таким образом наша разведка получила данные пользователей, в частности и военнослужащих РФ, которые бронируют жилье на территории России.

Кроме этого хакерам удалось взломать ресурс Gostpatent.ru, который содержит базу данных зарегистрированных патентов и может представлять интерес для военной разведки.

Все указанные ресурсы осуществляют деятельность в интересах государства-агрессора и способствуют оккупационной армии РФ.

На всех атакованных ГУР сайтах появилось изображение совы над поверженным агрессором — стилизованная эмблема Главного управления разведки Минобороны Украины.

Вот так выглядели страницы этих ресурсов после атаки хакеров:

Напомним, в марте украинские кибер-войска совершили самую масштабную за период войны DDoS-атаку на российские сервисы и порталы. Известно, что за этой атакой непосредственно стоят специалисты ГУР.

Хакерам удалось на несколько дней парализовали работу российских государственных предприятий. Среди них — сайт московского метро, РЖД и МВД России.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что хакеры ГУР "положили" финансовый сектор России. Под атаку попали такие банки, как "Открытие" и Альфа-банк", их системы платежей, телекоммуникационный оператор "Ростелеком" и внутренние сервисы финансовых учреждений Российской Федерации.