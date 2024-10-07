Хакери атакували головну телекомпанію РФ: які наслідки

Немає ні інтернету, ні телефонії

У понеділок, 7 жовтня, було атаковано Всеросійську державну телевізійну та радіомовну компанію (ВДТРК). Внаслідок хакерської роботи не працюють онлайн-трансляції деяких каналів, існує ймовірність втрати усіх серверів.

Про це пишуть росЗМІ. Зазначається, що після хакерської атаки перестали працювати такі канали як "Росія-1", "Росія 24", "Культура" та "Вести FM".

За словами російського джерела, атака зупинила онлайн-трансляції та порушила роботу внутрішніх сервісів ВДТРК.

"ВДТРК зазнала безпрецедентної хакерської атаки. Не працює онлайн-мовлення та внутрішні сервіси, навіть інтернету та телефонії немає. Це надовго", — пишуть пропагандистські ЗМІ.

До того ж є побоювання, що така потужна атака могла не просто пошкодити сервери холдингу, а зовсім їх стерти разом з резервними копіями. Відомо, що перші плоди атаки почали з'являтись з 6 ранку, саме тобі канали перестали працювати і почався справжній аврал.

Протягом кількох годин російським спеціалістам не вдалось відновити роботу, тому, на думку співрозмовника росЗМІ, проблеми дуже серйозні і це надовго.

Зауважимо, що офіційно ВДТРК не коментувала ситуацію. Проте, за інформацією ЗМІ, хакерська атака не торкнулася цифрового телемовлення ВДТРК, тому телеканал "Росія-1" працює у стандартному режимі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що наприкінці вересня Головне управління розвідки (ГУР) атакувало сотні важливих російських серверів. Усі документи знищено.