Губернатор поковырялся в носу и вытер палец о подчиненную: в России попытались объяснить курьез
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Власти Забайкалья уже прокомментировали инцидент
В сети появился ролик, на котором губернатор Забайкальского края России Александр Осипов сунул палец в нос, а содержимое затем вытер о верхнюю одежду начальницы местного лесничества Елены Шаляпиной. Его поступок уже попытались оправдать.
Как оказалось, видео было снято еще летом 2024 года во время масштабных лесных пожаров в регионе. Однако ранее в сети оно не появлялось.
На кадрах видно, что в момент, когда Шаляпина рассказывала о происходящей ситуации, Осипов стоял сбоку от нее и усердно ковырял в носу. Все бы ничего, но то, что ему удалось достать из носа, он решил вытереть прямо о Шаляпину. Она в свою очередь не стала подавать виду, что заметила это движение.
Как пишут паблики, в приемной Александра Осипова его поступок комментировать отказались, сославшись на занятость, и потребовали официальный запрос.
Уже вскоре власти Забайкалья сказали, что губернатор не ковырялся в носу, а отгонял мошку.
"Не всегда получается одновременно пожар тушить, нос почесать и по докладу уточнять", — цитируют СМИ главу региона.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сети появилось курьезное видео, как черная кошка хотела перебежать дорогу перед кортежем Путина.