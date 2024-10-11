Губернатор поковырялся в носу и вытер палец о подчиненную: в России попытались объяснить курьез

Власти Забайкалья уже прокомментировали инцидент

В сети появился ролик, на котором губернатор Забайкальского края России Александр Осипов сунул палец в нос, а содержимое затем вытер о верхнюю одежду начальницы местного лесничества Елены Шаляпиной. Его поступок уже попытались оправдать.

Как оказалось, видео было снято еще летом 2024 года во время масштабных лесных пожаров в регионе. Однако ранее в сети оно не появлялось.

На кадрах видно, что в момент, когда Шаляпина рассказывала о происходящей ситуации, Осипов стоял сбоку от нее и усердно ковырял в носу. Все бы ничего, но то, что ему удалось достать из носа, он решил вытереть прямо о Шаляпину. Она в свою очередь не стала подавать виду, что заметила это движение.

Как пишут паблики, в приемной Александра Осипова его поступок комментировать отказались, сославшись на занятость, и потребовали официальный запрос.

Уже вскоре власти Забайкалья сказали, что губернатор не ковырялся в носу, а отгонял мошку.

"Не всегда получается одновременно пожар тушить, нос почесать и по докладу уточнять", — цитируют СМИ главу региона.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сети появилось курьезное видео, как черная кошка хотела перебежать дорогу перед кортежем Путина.