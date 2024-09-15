Черная кошка хотела перебежать дорогу перед кортежем Путина: видео курьеза попало в сеть

Российские пропагандисты приняли это слишком серьезно

Президент России Владимир Путин снова привлек внимание в сети. В этот раз курьезный инцидент произошел с черным котом.

А видео этого случая публикуют росСМИ. Телеграф расскажет, почему это смешно.

Видео, которое массово публикуют росСМИ, действительно выглядит странно. Так, на нем заметно, что черный кот пропустил кортеж президента РФ Владимира Путина.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как животное проходит внутрь пути, слышит автомобили и замирает. После этого кошка возвращается на газон и убегает.

Российский журналист Павел Зарубин пишет, что животное сделало единственный правильный выбор.

"Видимо, самый забавный кадр недели: кортеж Путина и черная кошка, которая приняла единственно верное решение", — написал он.

Хотя в этом случае на видео заметно, что кошка испугалась, ведь по давним легендам наши пушистики чувствуют все и не боятся только тех, кто действительно добр.

А вот российский депутат Виталий Милонов сказал следующее: "Кошка хотела показать, что не хочет участвовать в мракобесье, связанном с негативной оценкой деятельности черных кошек. Она просто честная кошка".

Ранее "Телеграф" писал, что Путин оконфузился в сети и получил порцию издевательств в сети. Пользователей рассмешило то, как он надевал наушники.