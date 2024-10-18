Работает ГУР. Киберспециалисты атаковали спутниковую связь России

Российским СМИ предписано скрывать факт осуществления DDOS атаки

Специалисты Главного управления разведки нанесли киберудар по IT-инфраструктуре национального оператора системы подвижной спутниковой связи "морсвязьспутник". Также атакована российская государственная система контроля движения морского транспорта.

Об этом "Телеграфу" сообщили источники в ГУР МО. Там отмечается, что под удар попала транспортно-логистическая компания "Fesco", предприятия "Росморпорт" и "Росморречпорт".

По результатам DDOS-атаки произошли системные сбои в доступе к вебсайтам и электронным ресурсам объектов атаки, обусловлена нестабильность спутниковой связи, используемой для осуществления мониторинга и контроля за движением морского транспорта.

Как отмечают в разведке, российским "СМИ" предписано скрывать факт совершения DDOS атаки по указанным выше целям, что не дает возможность осуществить объективную оценку нанесенного экономического ущерба на объекты РФ.

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