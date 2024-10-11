Под прицелом учебные заведения РФ: кибервойская ГУР "положили" важные данные врага

Удалось ослабить учебно-научную базу страны-агрессорки

Киберспециалисты Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны атаковали учебные заведения России, которые готовят военных специалистов. Пострадала сетевая инфраструктура Северо-Кавказского федерального университета, готовящая операторов БПЛА, специалистов по цифровой связи, инженеров и физиков для оккупационной армии.

Об этом "Телеграфу" сообщили источники в украинской разведке. Там отметили, что в общей сложности было уничтожено 150 терабайтов данных.

Как рассказал наш собеседник, атакованный специалистами Северо-Кавказский федеральный обеспечивает деятельность сразу ряда учебных заведений в нескольких регионах РФ, в том числе семи институтов.

В результате операции была поражена внутренняя информационная инфраструктура объекта, уничтожены целевые ресурсы противника – как вебсайты, базы данных, файловые хранилища – общим объемом более 150 терабайтов.

В частности, было атаковано 11 вебсайтов, более 7 тысяч служебных ПЭВМ, 135 серверов и файловых хранилищ.

Кроме того, чтобы отвести внимание и "замаскировать" основное направление атаки, киберспециалисты ГУР провели серию кибератак на ряд целевых интернет-ресурсов и файловых хранилищ организаций противника. Получив доступ к ним, представители разведки опубликовали там агитационную открытку в поддержку наступления ВСУ.

Благодаря операции удалось ослабить учебно-научную базу страны-агрессорки и ее возможности по доподготовке военных специалистов.

"Главное управление разведки продолжит демонтаж киберинфраструктуры окупантов, которая обеспечивает террористическую армию Кремля", — рассказал собеседник.

Ранее Телеграф рассказывал, что на день рождения кремлевского лидера Владимира Путина хакеры ГУР положили важную систему РФ.