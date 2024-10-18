Працює ГУР. Кіберфахівці атакували супутниковий звʼязок Росії

Російським ЗМІ наказано приховувати факт здійснення DDOS атаки

Фахівці Головного управління розвідки завдали кіберудару по IT-інфраструктурі національного оператора системи рухомого супутникового звʼязку "морсвязьспутник". Також атаковано російську державну систему контролю руху морського транспорту.

Про це "Телеграфу" повідомили джерела в ГУР МО. Там зазначається, що під удар потрапила транспортна-логістична компанія "Fesco", підприємства "росморпорт" та "росморречпорт".

За результатами DDOS-атаки відбулися системні збої в доступі до вебсайтів та електронних ресурсів обʼєктів атаки, зумовлено нестабільність супутникового звʼязку, який використовується для здійснення моніторингу та контролю за рухом морського транспорту.

Як зазначають у розвідці, російським "ЗМІ" наказано приховувати факт здійснення DDOS атаки по вказаним вище цілям, що не дає можливість здійснити обʼєктивну оцінку завданих економічних збитків на обʼєкти РФ.

Раніше "Телеграф" писав, що Буданов розповів, скільки піхотинців КНДР готуються до війни в Україні і де їх незабаром побачать