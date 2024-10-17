Взяли в плен россиян и зачистили часть леса: детали успешной операции ГУР на Харьковщине (видео)

Военные использовали артиллерию, минометы, гранатометы и многое другое

В результате спецоперации подразделений Главного управления разведки "Артан", "Kraken", Международного легиона и легиона "Свобода России" зачистили 400 гектаров леса к северу от Липцев Харьковской области. Также им удалось взять взяли в плен значительную часть российских военных.

Об этом в эфире Киев24 рассказал военный спецподразделения Главного управления разведки Украины Артан с позывным "Маршал". Операция успешно прошла 15 октября.

По его словам, главная задача — это штурмовые действия, прежде всего, сбор информации противника, разведки ситуации, выявление слабых мест и отработки.

"Маршал" также подчеркнул, что во время операции, в частности, использовали: артиллерию, минометы, гранатометы, станки МК-19, Хитлер, КОП, и другие вспомогательные средства, которые поддерживали бойцов огнем.

В пресс-службе ГУР также сообщали об этой операции. Там говорят, что особенностью операции стало то, что удалось завести пехоту 13 бригады НГУ Хартия с несравнимо низкими потерями. Это пример замечательного сотрудничества профессиональных спецназовцев и линейного подразделения.

"Результат спланированных и смелых действий украинских разведчиков — захват батальонного района обороны противника, уничтожение 3 мотострелковых батальонов, отряда "шторм" и разведывательной роты 7 отдельного мотострелкового полка 11 армейского корпуса ВС РФ", — сказали в ГУР.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что один из российских военнослужащих провел успешную диверсию, уничтожив бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ). Как рассказали в "АТЭШ", это действовал их агент.