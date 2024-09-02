На фоне слухов о смерти в сети сильно возрос интерес к его личности

На днях в сети разлетелись слухи о возможной смерти главы российского МИД Сергея Лаврова. Причиной этих слухов стал пост в соцсети постоянного представителя Украины при Совбезе ООН Сергея Кислицы, который намекнул, что Лавров уже мог умереть. И хотя слухи об этом опроверглись после того, как российский врун выступил перед студентами Московского университета ко Дню знаний, интерес к его персоне в сети оживился.

На фоне этого "Телеграф" уже рассказывал, как выглядят жена и дочь Лаврова. А теперь решил выяснить, как выглядел сам Лавров в молодости.

Сергей Лавров. Фото: Getty Images

Немного из биографии приближенного к Путину вруна

Известно, что Сергей Лавров родился в Москве в семье тесно связанных с зарубежной политикой родителей. Не исключено, что именно влияние семьи подтолкнуло его к дипломатической карьере. Он учился в школе с углубленным изучением английского языка, а потом поступил в МГИМО на восточный факультет.

После университета молодой специалист, знающий три языка (английский, сингальский и французский), начал работать в посольстве СССР. Позже его назначили секретарем в США. Там он проработал около 10 лет и начал строить карьеру дипломата высшего уровня.

9 марта 2004 года Путин назначил Лаврова на пост Министра иностранных дел России и продолжал переназначать его каждые 4 года своего президентства.

Всю свою карьеру верный, как пес, Лавров продолжал гнуть линию Путина. И делал это весьма эффективно, не переставая врать. Особенно цинично он врет во время полномасштабной войны в Украине, которую развязала Россия 24 февраля 2022 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас Алексей Гончарук, который всего полгода был премьер-министром Украины. Похоже экс-премьер пересел с самоката на Tesla.