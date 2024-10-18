Совместные фото с Путиным и тайный ребенок: как в молодости выглядела "любовница" президента РФ Алина Кабаева

Гимнастке много лет приписывают роман с русским диктатором, говорят, что она родила ему уже троих детей

Алина Кабаева — известная российская гимнастка, которой приписывают роман с российским президентом Владимиром Путиным. Более того, согласно иностранным журналистским расследованиям, гимнастка родила диктатору несколько детей.

"Телеграф" решил выяснить, как в молодости выглядела Алина Кабаева и что известно о ее отношениях с Путиным.

Алина Кабаева. Фото: Getty Images

Алина Кабаева — что о ней известно

Алина Кабаева родилась в Ташкенте в 1983 году, сейчас ей 41 год. Сначала ее семья переехала в Казахстан и она даже представляла эту страну на соревнованиях по гимнастике. Позже родители спортсменки развелись и она осталась жить с матерью и сестрой в Москве.

Свою спортивную карьеру Кабаева начала в раннем возрасте. Хотя ее не сразу хотели принимать в школу гимнастки, так как она была крупной комплекции. Однако, ее все же взяли и в конце концов она добилась в этом спорте серьезных успехов. В 2004 году на Олимпийских играх в Афинах Алина Кабаева выиграла золотую медаль. А уже в 2007 году она заявила об окончании спортивной карьеры.

Алина Кабаева любовница Путина?

О личной жизни спортсменки известно немного, она никогда публично не комментировала эту сторону своей жизни. Известно, что в 2004 году Кабаева собиралась замуж за капитана милиции Давида Муселиани, однако уже в 2006 году они расстались. Наличие детей Кабаева также никогда не комментировала.

Алина Кабаева и Путин. Фото: Getty Images

Однако, в СМИ долгие годы циркулирует информация о возможном романе Кабаевой с российским президентом Владимиром Путиным. И каждый раз эти слухи находят все новые и новые подтверждающие факты. Так, впервые об этом заговорили в 2008 году, тогда вышла статья в издании "Московский корреспондент", в которой говорилось о предстоящей свадьбе Кабаевой с Путиным. Эту новость тут же перепечатали многие западные таблоиды. Однако ни Путин, ни Кабаева эту новость не подтвердили. А спустя 10 дней после публикации издание "Московский корреспондент" внезапно закрылось.

Снова о романе Путина с Кабаевой заговорили в 2013 году. Западные таблоиды проводили расследование и выявили, что Кабаева в 2008 году частным самолетом летала к Путину в Сочи. В 2021 году в сети разлетелась фотография якобы с сыном Кабаевой, который очень похож на Путина в детстве. Поговаривают, что сына Путину гимнастка родила в элитной клинике в Швейцарии, где долгое время жила. Кроме того, в сети есть информация о том, что еще двоих детей-близнецов Кабаева родила Путину уже в Москве в 2019 году.

В апреле 2022 года издание The Wall Street Journal обратило внимание на то, что власти США не ввели санкции против Кабаевой, чтобы не вызвать "дальнейшей эскалации напряженности в отношениях между Россией и США". Якобы власти США считают Кабаеву матерью как минимум троих детей Путина.

Однако уже в августе 2022 года США все же ввели санкции против спортсменки, обосновав это тем, что она, среди прочего, "имеет близкие отношения с Путиным".

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