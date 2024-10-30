Прогноз на зиму стал более оптимистичным: насколько длинными будут отключения света

Блэкаута не будет

Грядущая зима для Украины станет одной из самых сложных за предыдущие годы. Однако в "Укрэнерго" пересмотрели худший вариант развития событий и теперь он стал чуть более оптимистичным.

Об этом в интервью изданию "Суспільне" рассказал исполняющий обязанности главы ведомства Алексей Брехт. По его словам, сейчас рассматриваются три варианта.

Брехт отмечает, что в худшем из них российские обстрелы продолжатся, а их целью будут объекты энергетики. В этом случае без отключений электричества не обойдется.

"При условии этого сценария при наличии того объема импорта электрической энергии, который мы имеем уже сегодня, мы можем иметь ограничение мощности электрической энергии в критические, холодные дни, величиной до двух очередей графиков отключений, не более. То есть до 8 часов", — сказал он

И.о. главы "Укрэнерго" напомнил, что весной из-за российских обстрелов Украина потеряла 9 гигаватт генерации. Это сопоставимо с объемом ночного потребления электричества Украины летом или всем летним потреблением Нидерландов.

Как сообщалось ранее, эксперты подсчитали, что даже в лучшем случае украинцы без отключений не смогут пройти зиму. По их прогнозам, в оптимистическом сценарии отключения будут по 2-4 часа на день, а в пессимистическом — до 20.

При этом в некоторых областях перебои со светом могут быть значительными, вплоть до того, что его не будет вообще.