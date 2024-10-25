"Света не будет вообще": одну из областей призвали готовиться к худшему этой зимой

Власти уже закупают генераторы и когенерационные установки

В прифронтовой Запорожской области этой зимой может вовсе не быть электроэнергии. Жителей призывают готовиться к худшему сценарию.

Такое заявление сделал глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в эфире телемарафона. По его словам, власти уже закупают генераторы и когенерационные установки.

"Я всем говорю, что мы должны готовиться к тому, что электричества не будет вообще. Может, это не нравится. Потому что мы оперируем такими категоричными вещами. Но давайте готовиться к худшему. Будет лучше – будет супер", – сказал Федоров.

Он прогнозирует, что в Запорожье этой зимой может не быть централизованного электроснабжения на водонапорные станции. Для того чтобы теплоснабжение было в регионе, все крупные котельные Запорожья и Запорожской области закупают когенерационные установки. Первые заработают уже в декабре.

"Почему есть задержка и почему это сделали не до отопительного сезона? Потому что мы понимаем, что Украина – огромная страна и сегодня у нас есть безумный спрос на когенерационные установки. Ни одно производство в мире не способно покрыть потребности огромного государства Украины. И также у нас денег нет", — пояснил глава ОВА.

Федоров подчеркнул, что для решения этой проблемы Украина обращаться к партнерам с просьбой приобрести эти установки.

"Наши партнеры нам финансируют, для нас приобрели. И уже 15 ноября первые когенерационные установки будут на территории Запорожья. Подключение, мы надеемся, займет до месяца. Так что мы зарезервируем это", — пояснил он.

Что касается обычных генераторов, то как в школах, так и в больницах — у всех есть уже генераторы, которые будут способны обеспечить электроснабжение для образовательного процесса, так и для оказания медицинской помощи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, будут ли в Украине отключать свет этой зимой, если не будет обстрелов.