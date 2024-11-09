В России произошел очередной "хлопок" в ЖК, есть жертвы (видео)

Проводится эвакуация местных жителей

В Пятигорске (Россия) в многоквартирном доме современного ЖК произошел взрыв бытового газа, вызвавший большой пожар. Инцидент произошел утром в субботу, 9 ноября.

Об этом сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Сообщение сделал в своем Telegram. Кроме того, новость подхватили разные российские СМИ.

"Предварительно причиной стал хлопок газовоздушной смеси. Экстренные службы на месте работают пожарные", — написал губернатор, что в переводе с русского новояза означает, что в доме произошел взрыв бытового газа.

Согласно предварительной информации, взрыв унес жизнь женщины. Кроме того, еще одна женщина пострадала, с ней работают медики, она находится в тяжелом состоянии.

В Главном управлении МЧС России в Ставропольском крае добавили, что пожар локализован на 60 квадратных метрах. Проводится эвакуация местных жителей. Огонь тушат 20 человек. Задействовано шесть единиц техники.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в российском Таганроге вспыхнул масштабный пожар на заводе "Красный котельщик". Предприятие входит в концерн "НордЭнергоГрупп" и является частью оборонно-промышленного комплекса РФ.