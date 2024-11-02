В России священник смешно объяснил появление квадроберов (видео)

Все дело в родителях

В России продолжают выдавать странные заявления по поводу современных течений. Так, под раздачу кремлевской церкви попали квадроберы.

В сети появилось видео, на котором "Z-протоиерей" Андрей Ткачев, абсурдно объясняет, почему появилось это течение среди молодежи.

"Дети-квадроберы рождаются у мам, которые во время беременности курили сигареты и рок-музыку слушали", — сказал Ткачев.

По его словам, кроме этого, квардроберами становятся дети, которым родители не читали молитвы с чрева и не познакомили их со словом Божьим. То есть квардроберы, по мнению Ткачева, необразованные безбожные люди, которые "упали на четвереньки и лают".

Он также напомнил, что женщины с седыми волосами не должны краситься ярко и носить короткие юбки. Все должны служить Богу и жить по совести.

Заметим, что квадроберы – это люди, преимущественно подростки, имитирующие действия и привычки животных. В разных изданиях это воспринимают как субкультуру и особый неофициальный вид спорта. Сейчас это направление приобретает значительную популярность в мире.

Напомним, что в России зуммеры, блогеры и квадроберы массово идут в монастыри. Они туда направляются для отдыха, это что-то вроде дешевого ретрита.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине уже появились кормушки для квадроберов за космические цены.