У Росії стався черговий "хлопок" в ЖК, є жертви (відео)

Проводиться евакуація місцевих жителів

У П’ятигорську (Росія) в багатоквартирному будинку сучасного ЖК стався вибух побутового газу, що спричинив велику пожежу. Інцидент стався зранку у суботу, 9 листопада.

Про це повідомив губернатор Ставропілля Володимир Володимиров. Допис зробив у своєму Telegram. Крім того, новину підхопили різні російські ЗМІ.

"Попередньо, причиною став хлопок газоповітряної суміші. Екстрені служби на місці, працюють пожежники", — написав губернатор, що в перекладі з російської новомови означає, що у будинку стався вибух побутового газу.

Згідно з попередньою інформацією, вибух забрав життя жінки. Крім того, ще одна жінка постраждала, із нею працюють медики, вона у важкому стані.

У Головному управлінні МНС Росії у Ставропольському краї додали, що наразі пожежу локалізовано на 60 квадратних метрах. Проводиться евакуація місцевих жителів. Вогонь гасять 20 людей. Задіяно шість одиниць техніки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у російському Таганрозі спалахнула масштабна пожежа на заводі "Красный котельщик". Підприємство входить до концерну "НордЕнергоГруп" та є частиною оборонно-промислового комплексу РФ.