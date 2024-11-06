В России горит оборонный завод: местные говорят о диверсии (фото, видео)

Российские СМИ пытаются приуменьшить масштабы происшествия

Во вторник, 6 ноября, в Таганроге вспыхнул масштабный пожар на заводе "Красный котельщик". Предприятие входит в концерн "НордЭнергоГрупп" и является частью оборонно-промышленного комплекса РФ.

На заводе ремонтируют российскую военную технику. Об этом сообщается в телеграмм-канале Андрющенко Time.

Фото телеграмм-канала Андрющенко Time

По информации с места происшествия, возгорание возникло внезапно и быстро распространилось по территории завода. Местные источники намекают на диверсию.

В то же время, российские СМИ пытаются приуменьшить масштабы события. Пресс-служба управления МЧС в Ростовской области заявляет, что якобы горит только цех по производству детских площадок. По их данным, о пожаре стало известно в 13.08.

Фото телеграмм-канала Андрющенко Time

Фото телеграмм-канала Андрющенко Time

Сообщается, что огонь уничтожил три металлических ангара общей площадью около тысячи квадратных метров. Пожар локализовали примерно в 14:30 по местному времени.

Стоит отметить, что именно из Таганрога россияне регулярно наносят по Украине удары баллистическими ракетами.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Москве горел важный объект. Московский район Кузьминки был якобы атакован беспилотными летательными аппаратами. Сообщалось, что рядом размещаются стрельбища и автомобильная заправка.