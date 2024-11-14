Очередной "Минск"? Лавров прошелся по обещанию Трампа остановить войну

Он заявил, что не хочет даже обращать на это внимания

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не верит в слова избранного президента США Дональда Трампа, что он закончит войну России против Украины "за 24 часа". По его словам, вероятные предложения не устраивают РФ.

"Я не об этом говорю. Мне на это не хочется обращать внимания", — сказал Лавров в интервью для проекта "Новый мир" с Мариной Ким, комментируя заявление Трампа.

Лавров добавил, что варианты мирного урегулирования, которые предлагают "желающие остановить войну", это якобы по сути, те же Минские договоренности. По его словам, они говорят давайте "действовать по линии соприкосновения", "перемирие на десять лет", "потом посмотрим".

"Но это те же самые Минские договоренности только в новой "упаковке". Даже хуже. Минские договоренности были окончательные, если бы тогда кто-то озаботился понять, что это именно так", — заявил приспешник Путина.

Что такое Минские соглашения

Минские соглашения – общее название для двух документов. Первый, под названием "Минский протокол", был подписан в сентябре 2014 года. В феврале 2015-го лидеры "нормандской четверки" утвердили вторые Минские соглашения, или "Комплекс мер по урегулированию конфликта на Донбассе".

Они предусматривали двустороннее прекращение огня на территории Донецкой и Луганской областей, отвод тяжелого вооружения и создание зоны безопасности в этих районах. Также должен был действовать мониторинг ОБСЕ, а Верховная Рада должна была принять постановление об определении территории Донбасса, на которую распространяется особый статус и принять закон, запрещающий преследование участников конфликта. Кроме того, в Минских соглашениях был прописан обмен заложников по принципу "всех на всех".

Как сообщал "Телеграф", недавно Лавров раскритиковал Формулу мира и План победы президента Украины Владимира Зеленского. При этом он не стеснялся в выражениях.