Черговий "Мінськ"? Лавров пройшовся по обіцянці Трампа зупинити війну

Він заявив, що не хоче навіть звертати на це уваги

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що не вірить у слова обраного президента США Дональда Трампа, що він закінчить війну Росії проти України "за 24 години". За його словами, ймовірні пропозиції не влаштовують РФ.

"Я не про це говорю. Мені на це не хочеться звертати уваги", — сказав Лавров в інтерв’ю для проєкту "Новий світ" з Мариною Кім, коментуючи заяву Трампа.

Лавров додав, що варіанти мирного врегулювання, які пропонують "охочі зупинити війну", це, нібито, по суті ті самі Мінські домовленості. За його словами, вони говорять "діяти по лінії зіткнення", "перемир’я на десять років", "потім подивимося".

"Але це ті самі Мінські домовленості тільки в новій "упаковці". Навіть гірше. Мінські домовленості були остаточні, якби тоді хтось перейнявся зрозуміти, що це саме так", — заявив поплічник Путіна.

Що таке Мінські угоди

Мінські угоди – загальна назва двох документів. Перший під назвою "Мінський протокол" був підписаний у вересні 2014 року. У лютому 2015-го лідери "нормандської четвірки" затвердили другі Мінські угоди, або "Комплекс заходів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі".

Вони передбачали двостороннє припинення вогню на території Донецької та Луганської областей, відведення важкого озброєння та створення зони безпеки у цих районах. Також мав діяти моніторинг ОБСЄ, а Верховна Рада мала ухвалити постанову про визначення території Донбасу, на яку поширюється особливий статус і ухвалити закон, який забороняє переслідування учасників конфлікту. Крім того, у Мінських угодах було прописано обмін заручників за принципом "усіх на всіх".

Як повідомляв "Телеграф", нещодавно Лавров розкритикував Формулу миру та План перемоги президента України Володимира Зеленського. При цьому він не соромився у виразах.