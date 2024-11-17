Поки росіяни атакували Україну, у РФ пролунали вибухи. Мішенню став важливий оборонний завод (відео)

В РФ повідомляють, що є постраждалий

У ніч проти неділі, 17 листопада, безпілотник атакував місто Іжевськ в Удмуртській Республіці Росії. Ціллю став "Іжевський електромеханічний завод "Купол".

Про це повідомляють російські Телеграм-канали з посиланням на місцевих мешканців та представників влади. У мережі також публікують відео, на якому зафіксовано вибух.

Як повідомив глава республіки Олександр Бречалов, безпілотник впав на заводський цех за адресою Леніна, 101 в Іжевську. Відбувся вибух.

"На виробництві вибило шибки, але серйозних руйнувань немає. Персонал евакуйовано. На жаль, одна людина постраждала. Його вже госпіталізували – стан середнього ступеня важкості. На місці працюють усі оперативні служби", — написав він.

Своєю чергою АТ "Іжавіа" Олександр Синельников повідомив, що падіння БПЛА на підприємство в Іжевську не вплинуло на виконання авіарейсів. Проте аеропорт міста закривали для виконання польотів.

Мер Іжевська Дмитро Чистяков також заявив, що удар безпілотника не вплинув на роботу систем міського господарства. За його словами, об'єкти комунальної інфраструктури, громадський транспорт Іжевська працюють штатно.

Іжевськ на мапі

Що відомо про завод "Купол"

Це російське науково-виробниче підприємство, розташоване у місті Іжевськ (Удмуртська Республіка РФ, вул. Пісочна, 3). Завод є одним з найбільших підприємств оборонно-промислового комплексу Росії. Входить до Концерну ППО "Алмаз-Антей", як одне з головних підприємств-виробників.

Дане підприємство випускає ЗРК "Тор-М2Е", а також мішенно-тренувальні комплекси "Саман-М1" та "Ад'ютант", та виробляє їх сервісне обслуговування. Також виготовляються гіроскопи, нанокомпозити, особливо чисті матеріали, обладнання для атомних електростанцій, для нафтовидобутку, для конвеєрних ліній лікеро-горілчаних заводів.

Після російського вторгнення в Україну, у липні 2023 року, на заводі почалося виробництво ударних безпілотників "Гарпія-А1". Для їхнього виробництва використовують двигуни та комплектуючі з Китаю.

У ніч проти суботи, 16 листопада, територію Росії атакували безпілотники. У місті Людиново Калузької області пролунав вибух.