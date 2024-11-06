Беспилотники ударили по Дагестану, что в 1000 км от Украины (карта)

Там расположена главная база Каспийской флотилии РФ

Мощные взрывы прогремели утром в дагестанском городе Каспийск, расположенном в более чем 1000 километрах от украинской границы. Российские паблики заявляют о якобы сбитом украинском беспилотнике.

Местные жители сообщают, что около семи утра в небе раздались два взрыва. По их словам, они были настолько мощными, что окна домов дрожали, особенно вблизи воинской части. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

На видео, появившемся в сети, виден беспилотный летательный аппарат в небе над городом, при этом никаких признаков его сбития не видно и не слышно. Расстояние более тысячи километров беспилотник преодолел беспрепятственно со стороны противовоздушной обороны. Примечательно, что в Каспийске расположена военная часть 7629 года. Подразделение находится по улице Линия 1.

Где расположена военная часть 7629

Справка: Каспийск – город-спутник Махачкалы, столицы Дагестана. Расположен на западном побережье Каспийского моря. Население составляет около 130 тысяч человек.

Город имеет стратегическое значение как главный пункт базирования Каспийской флотилии ВМФ России. Здесь расположен военный гарнизон численностью около 1,5 тысячи человек, включая подразделения морской пехоты и береговых войск.

На территории города находятся важные военные объекты: десантная площадка с кораблями на воздушной подушке, горючая база, арсенал береговых войск и полигон. Кроме того, в Каспийске базируются корабли береговой охраны ФСБ и вертолетная эскадрилья.

По словам очевидцев, взрывы были слышны в разных районах города. Официальной информации о пострадавших пока нет.

Отметим, что это не первый раз беспилотники атакуют разные города Дагестана. Недавно Махачкала и Дербент подверглись атаке БПЛА. Однако в Каспийск они долетели впервые.