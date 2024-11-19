Готовятся к ядерному удару? В России массово расставляют мобильные укрытия

На всех людей их не хватит

В России начали массово выпускать и устанавливать мобильные укрытия. Они могут защитить от удара ядерной бомбы.

Об этом пишут росСМИ. Отмечается, что производится укрытие "КУБ-М" в нижегородском Дзержинске.

Эти сооружения могут оградить не только от светового излучения ядерного взрыва, но и от радиоактивного загрязнения местности.

"В базовой комплектации два блока – технический и для людей, где могут спрятаться 54 человека, а с дополнительными модулями – до 150", — говорится в сообщении.

В пояснительной записке этого проекта подчеркивают, что имеющихся защитных сооружений гражданской обороны не хватит все население.

Запуск массового производства мобильных укрытий в России поддерживается на государственном уровне.

Заметим, что российский город Дзержинский находится возле Москвы. Расстояние от Украины до него составляет более 440 км.

Напомним, представитель президента РФ Дмитрий Песков категорически отрицал возможность прекращения огня на фронте. По его словам, Россия не согласится на заморозку войны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия заявила о массовой атаке дронов, под удар снова попал важный город. За ночь средствами российской ПВО было уничтожено 34 дрона.