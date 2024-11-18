Россия не согласится на заморозку войны, — Песков

Песков отрицает возможность реализации такого сценария.

В последние недели международное сообщество активно обсуждает различные варианты прекращения боевых действий в Украине. В частности, все чаще раздаются высказывания о временной заморозке конфликта.

Дмитрий Песков, спикер президента РФ, категорически отрицал возможность реализации такого сценария. По его словам, вариант заморозки конфликта по линии боевого столкновения неприемлем для России. Об этом он заявил для РосСМИ.

Похоже, заявление Пескова прозвучало на фоне сообщений о новой инициативе президента Турции. По данным агентства Bloomberg, Реджеп Тайип Эрдоган планирует представить на саммите G20 в Бразилии предложение по урегулированию конфликта. По данным СМИ, план предусматривает создание демилитаризованной зоны на востоке Донбасса и размещение там международного контингента.

Турецкое предложение также содержит пункт об отсрочке вступления Украины в НАТО не менее 10 лет. Киев должен получить гарантии дальнейших военных поставок от западных партнеров.

Представитель Кремля отметил, что у российской стороны нет никакой информации о деталях инициативы Эрдогана, и в настоящее время этот вопрос не обсуждался.

Ранее президент РФ Владимир Путин озвучил свои условия мирного урегулирования. Среди них вывод украинских войск с территорий, которые РФ считает своими после проведенных в сентябре 2022 года псевдореферендумов, отказ Украины от вступления в НАТО и отмены санкций против России.

Ранее "Телеграф" писал, что у Путина сделали очередное циничное заявление по поводу переговоров с Украиной. Спикер президента РФ Дмитрий Песков отметил, что цели российского вторжения "остаются неизменными".