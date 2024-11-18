В России устроили истерику из-за разрешения Байдена для Украины: вновь грезят концом мира

Россиянам не понравился поступок Вашингтона

В России вновь грозят Украине и США "ответом" на получение разрешения на использование баллистических ракет ATACMS по объектах на ее территории. Там назвали этот шаг "эскалацией" и раскритиковали действующего главу Белого дома Джо Байдена.

Об этом заявил глава Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем telegram-канале. По его словам, ответ на это будет, и возможно в виде применения неких "новых систем вооружения", которые против Украины еще не применялись.

"Понимаем, что следующим шагом может быть ответ со стороны США. А потом неизбежен наш ответ. Это называется "эскалация", — написал он.

Володин также раскритиковал Байдена за разрешение и допустил, что это может привести к гибели США или "весь мир". Тем самым в его заявлении вновь прослеживается намеки на применение оружия массового поражения, к которым россияне в последние годы прибегали множество раз.

Что касается ракет ATACMS, то чиновник говорит, что они уже используются на полях российско-украинской войны.

"Расширение его применения, конечно, может нанести ущерб, но ситуацию на поле боя не поменяет. Подчёркиваю это. А только усугубит судьбу Украины и её будущее. И окончательно разрушит российско-американские отношения", — написал он.

Как сообщалось ранее, 17 ноября в СМИ попала информация о том, что США разрешили использование ракет ATACMS для ударов по целям на российской территории.

Некоторые издания сообщили, что Великобритания и Франция также дали разрешения на использование крылатых ракет Storm Shadow/SCALP. Однако позже эти сообщения были удалены.