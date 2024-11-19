Россияне продвинулись на нескольких участках. Как изменилась линия фронта 19 ноября (карты боев)

Горячее повсюду на фронте

Ситуация на фронте сохраняется стабильно сложной. Накануне россияне оккупировали новую деревню на Харьковщине, а сейчас горячие точки, где огонь не стихает ни днем, ни ночью, есть на всех участках фронта.

Рассказываем, какая ситуация на передовом состоянии на утро 19 ноября. В частности, на купянском направлении зафиксировано девять боевых столкновений вблизи Кругляковки и Лозовой. По данным Генштаба, на лиманском направлении российские военные атаковали в районе Новолюбовки, Торского и Белогоровки.

Купянск, Харьковщина

Лиманское направление, Донбасса

Наиболее интенсивные бои развернулись на Покровском направлении, где произошло 38 штурмовых действий, в том числе возле населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Петровка, Пустынка и Новоалексеевка. Российские войска использовали авиационную поддержку.

Покровское направление, Донбасса

Кураховское направление не спокойнее: здесь произошло 30 атак вблизи Берестков, Солнцовки, Вознесенки, Дальнего, Елизаветовки, Екатериновки и Антоновки. На Времевском направлении зафиксировано 14 попыток наступления армии РФ неподалеку от Трудового, Раздольного, Макаровки, Ровно и Новодаровки.

Кураховское направление

За последние сутки российская авиация нанесла 77 авиационных ударов, использовав 123 управляемых авиационных бомб. Также зафиксировано более 4900 обстрелов, из которых 152 из реактивных систем залпового огня.

Изменения на карте боевых действий таковы: зафиксировано продвижение российских войск вблизи нескольких населённых пунктов. В частности, аналитики из DeepState заявляют, что армия РФ заняла новые позиции вблизи Калиновки, Торецкая, Курахового, Берестков, возле Временного Яра, Погребков, Юрьевки и Раздольного.

На Приднепровском направлении продолжаются боевые столкновения в островной зоне дельты Днепра. Волынское, Полесское, Северское, Краматорское, Гуляйпольское и Ореховское направления значительных изменений не имеют.

Ранее "Телеграф" также писал, что россияне продвинулись в трех областях. Как изменилась линия фронта, смотрите на картах.