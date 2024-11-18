Россия накопила сотни ракет Х-101. Чем они опасны (фото)

РФ продолжает их производить

Российские военные накопили несколько сотен крылатых ракет воздушного базирования Х-101. В частности, ими они били во время массированного удара по Украине 17 ноября.

Об этом сообщил представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, пишет 24 Канал. По его словам, на 11 ноября 2024 года на вооружении вооруженных сил страны-оккупанта находится около 300 крылатых ракет Х-101.

Юсов подчеркнул, что РФ продолжает производить эти ракеты. По оценкам военной разведки Украины, предприятия ВПК России могут производить 40-50 единиц Х-101 ежемесячно.

Что известно о ракете Х-101

Ракета Х-101 – это стратегическая авиационная дозвуковая крылатая воздушная цель класса "воздух – земля". Россияне взяли ее на вооружение только в 2013 году и "испытали" в Сирии.

Основные характеристики:

вес – примерно 2400 кг;

масса боевой части – до 960 кг;

длина – 7,4 метра;

максимальная дальность – от 3 тысяч до 5500 километров (в зависимости от источника);

скорость ракеты — до 720 км/ч;

носители ракет Х-101 — Ту-160 (по 12 ракет в двух внутренних отсеках) и Ту-95 (до 6 ракет).

Особенностью ракеты является непрогнозируемая траектория полета. То есть, она может изменить цель даже после запуска, в отличие от вооружения предыдущих поколений.

Следует заметить, что это одна из самых дорогих российских ракет – приблизительная стоимость Х-101 составляет 13 миллионов долларов. Это вдвое больше, чем стоит ракета "Калибр".

По данным разведки Великобритании, россияне оснастили ракету Х-101 второй боеголовкой (в НАТО ее называют AS-23 KODIAK). Разведчики предполагают, что последняя модификация, вероятно, снизила радиус действия Х-101 наполовину. Однако, по словам британских разведчиков, россиянам не нужна полная дальность этих ракет, чтобы атаковать Украину.

Напомним, 17 ноября россияне атаковали Украину разными типами ракет, а также ударными беспилотниками. Было обнаружено 210 воздушных целей противника – 120 ракет и 90 БпЛА. С помощью ПВО были сбиты 102 ракеты и 42 беспилотника.