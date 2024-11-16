Сами станут приглашать: ветеран рассказал, как создание Украиной ядерного оружия повлияет на вступление в НАТО

У Украины есть выбор – создать ядерное оружие и быстро стать членом НАТО, или цепляться за международные нормы и ждать лет 20

Если Украина создаст собственное ядерное оружие и вернет себе статус ядерного государства, НАТО будет вынужден пригласить ее в свои ряды. Хотя бы для того, чтобы контролировать, как Украина эту бомбу может использовать.

Об этом сказал ветеран, экс-командир взвода батальона "Айдар" и эксперт Евгений Дикий в эфире "Эспрессо". Он отметил, что создание собственного ядерного оружия – не альтернатива вступлению в НАТО, а скорее мощный стимул, в первую очередь, для самого Альянса.

"Выскажу исключительно свое личное мнение, что я бы не рассматривал создание в Украине ядерной бомбы как альтернативу нашему членству в НАТО. А скорее рассматривал бы ядерную бомбу как очень мощный стимул. Вот если она у нас будет, то НАТО ничего не останется, как призвать нас стать членом Альянса, чтобы дальше контролировать, как мы эту бомбу используем", – предположил он.

Дикий добавил, что в случае, если Украина продолжит цепляться за международные договоренности и откажется от возобновления ядерного оружия, не факт, что ее возьмут в НАТО и через 20 лет. Хотя вообще неизвестно, сохранится ли через 20 лет НАТО, поскольку мир меняется, а Альянс за этим не успевает.

"НАТО также в очень сложной ситуации — либо Альянс очень изменится и станет намного сильнее, либо может и не пережить четыре года Трампа. Но если исходить из положительного сценария, то НАТО переживет Трампа, станет сильнее, а нас с ядерной бомбой просто будут вынуждены туда пригласить и даже будут приглашать, чтобы мы вступили в Альянс и получили их гарантии безопасности… Если у нас этой бомбы так и не будет, то большой вопрос — достаточна ли будет мотивация у членов Альянса рисковать своими гражданами ради нашей безопасности?" – резюмировал эксперт.

Отметим, резонансный материал The Times, в котором говорилось о единственной возможной причине создания Украиной ядерного оружия, уже наделал немало шума. Несмотря на то, что в МИДе поспешили опровергнуть любые подобные заявления, общество все равно живо обсуждает вероятное появление такого варианта защиты от России. При этом мало кто учитывает, что собственная ядерная программа для государства – очень сложный вопрос, который не обходится без многих "но".