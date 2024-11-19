Залякують і нагнітають: у РФ посіпаки Путіна радіють новій ядерній доктрині

Там піднялася справжня істерика

На тлі затвердження президентом Росії Володимиром Путіним оновленої ядерної доктрини РФ у країні-терористці піднялася хвиля залякувань. Там почали нагнітати ситуацію, погрожуючи застосуванням ядерної зброї у відповідь на можливий дозвіл президентом США Джо Байденом на завдання Україною ударів далекобійними ракетами по цілях на російській території.

Зокрема, як пишуть росЗМІ, прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що використання західних неядерних ракет Збройними Силами України проти РФ за новою доктриною може спричинити ядерну відповідь. Він цинічно додав, що "РФ розглядає застосування ядерної зброї як крайній вимушений захід".

Своєю чергою голова Комітету з оборони державної думи РФ Андрій Картаполов сказав, що "Байден потягне за собою в труну багато людей" своїм дозволом Україні завдавати ударів по території РФ далекобійною зброєю. Поплічник Путіна лицемірно додав, що "це їхні проблеми та їх вибір". Картаполов нагадав, що можливу відповідь Росії на такі дії озвучив Путін, який заявляв, що це означатиме пряму участь НАТО у конфлікті з РФ.

Відзначився і заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, який у своєму Telegram-каналі після затвердження Путіним ядерної доктрини РФ зробив публікацію у притаманній йому хамській манері. Медведєв вибухнув погрозами.

"Може, старий Байден і справді вирішив красиво піти з життя, забравши із собою значну частину людства", — написав він.

Не зміг змовчати й один із головних і найодіозніших ідеологів "русского мира" Олександр Дугін. Він приєднався до загального хору залякувань та образ Джо Байдена, покладаючи на нього відповідальність на можливу ядерну війну, хоча вона цілком і повністю лежить на іншій людині — диктаторі Володимирі Путіні та його поплічниках.

"Старого треба покласти в лікарню якнайшвидше. Безумець не може вирішувати долю людства. Хто-небудь, зупиніть його!", — написав ідеолог рашизма у соцмережі Х.

Раніше "Телеграф" розповідав, що являє собою затверджена Путіним 19 листопада ядерна доктрина. Відповідно до неї, РФ може застосувати ядерну зброю, зокрема, у разі достовірних даних про масовий запуск БпЛА та ракет на Росію.