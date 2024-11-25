Поруч із Єльциним і Жванецьким: що написано на пам’ятнику Жириновському і як виглядає його могила (фото)

Політик помер 6 квітня 2022 року, на прощанні з ним був навіть Путін

Володимир Жириновський – відомий російський політик та ненависник України, який помер уже після початку повномасштабної війни в Україні. Його істеричні пропагандистські виступи на російському телебаченні пам’ятають не лише росіяни, а й українці. Після смерті його поховали на одному із найстаріших цвинтарів Москви.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила Володимира Жириновського та який пам’ятник йому встановили.

Жириновський — як виглядає могила ненависника України

Володимир Жириновський народився 25 квітня 1946 року у місті Алма-Ати у Казахстані. Мало хто знає, що він мав українське коріння — його батько жив у Костополі на Рівненщині і мав свою деревообробну фабрику, яка в результаті була націоналізована.

Жириновський з 1992 року і аж до смерті був лідером Ліберально-демократичної партії Росії (ЛДПР). Він відомий своїми імперськими заявами та ненавистю до України, не раз закликав знищити нашу країну.

Фото: Getty Images

Помер політик 6 квітня 2022 року у віці 75 років. На прощанні з ним був Путін навіть власною персоною. Поховали Жириновського на Новодівичому цвинтарі в Москві, поряд з Єльциним, Жванецьким та іншими російськими діячами.

Фото: Getty Images

Через рік після смерті у 2023 році на могилі Жириновського встановили пам’ятник у вигляді скульптури на повний зріст. Загалом разом із постаментом пам’ятник політику досягає у висоту 2,75 метра. При цьому, як можна помітити, ця скульптура виглядає навіть краще, ніж виглядав сам Жириновський за життя.

Фото: Getty Images

Відомо, що на постаменті є кілька написів. Один з них говорить: "Я захищатиму росіян". А другий — це відповідь на те, що сказав би Жириновський, опинившись перед Богом: "Я не хочу тут лежати в райському саду. Краще я буду десь у тайзі йти напівголодний, але допомагати людям".

Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила Руслани Писанки. Померла у Німеччині, але поховали в Україні поряд із мамою.