Был переводчиком у Ельцина: как в молодости выглядел главный врун Кремля Песков и как он стал спикером Путина

О таких говорят: врет и не краснеет

Дмитрий Песков — личный пресс-секретарь Путина практическим с самого начала его президентства. До того, как стать "верным псом" российского диктатора, Песков работал переводчиком и дипломатом. Мало кто знает, как он выглядел в молодости и с чего началась его карьера.

"Телеграф" решил выяснить, как в начале политической карьеры выглядел спикер Путина Дмитрий Песков и как он попал на эту должность.

Песков и Путин. Фото: Getty Images

Дмитрий Песков — что о нем известно

Дмитрий Песков родился в Москве 17 октября 1967 года, сейчас ему 57 лет. В детстве он много переезжал и менял школы, это было связано в работой его отца-дипломата. Известно, что Песков окончил московскую спецшколу с углубленным изучением английского. А после окончания средней школы со второй попытки поступил в Институт стран Азии и Африки при МГУ. При этом он в совершенстве знал турецкий язык и именно это впоследствии привело его к успешной карьере в российской политике.

В конце 90-х весь мир увидел Дмитрия Пескова на экранах в качестве переводчика Бориса Ельцина. Он был переводчиком с турецкого языка, когда Борис Ельцин отправился в Стамбул. Президент был впечатлен способностями молодого специалиста. Так что вскоре молодого дипломата и переводчика пригласили в Кремль.

В 2000 году, после назначения Путина и.о. президента и последующего его избрания президентом, Дмитрий Песков был назначен начальником отдела по связям со СМИ управления пресс-службы администрации президента. Позже Путин своим указом учредил отдельную должность под Пескова — личный пресс-секретарь президента. Им он остается уже около 20 лет.

Дмитрий Песков. Фото: Getty Images

Дмитрий Песков преданный спикер российской пропаганды. Его не раз ловили на откровенном вранье и работе по пропагандистским методичкам. Особенно он отличился враньем во время так называемой "спецоперации".

А еще Песков привык жить на широкую ногу. Представители фонда оппозиционера Навального не раз делали расследования о состоянии Пескова, о его яхтах, недвижимости, автомобилях и любви к роскоши. Однако никакой реакции со стороны Путина за этим не последовало, Песков и дальше остается преданным спикером российского диктатора.

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