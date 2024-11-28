КНДР уже передала России более сотни ракет

Северная Корея намерена передать России больше баллистических ракет. Всего Пхеньян уже поставил российской армии огромное количество боеприпасов.

Об этом во время заседания Совета безопасности ООН рассказал заместитель представителя США Роберт Вуд. Он призвал Китай воспользоваться своим влиянием, чтобы не допустить эскалации, а также обвинил Москву в игнорировании своих обязательств постоянного члена Совбеза.

Вуд сказал, что КНДР тайно поставила российской армии более 18 тысяч контейнеров с боеприпасами, а также более сотни баллистических ракет, которые были использованы для обстрела мирных городов.

"Все они были использованы для ударов по населенным пунктам, таким как Киев и Запорожье", — сказал дипломат.

В США также есть информация о том, что оккупационная армия имеет на своем вооружении большое количество северокорейских артиллерийских систем калибра 170-мм, и РСЗО калибра 240-мм.

Взамен Пхеньян получил системы ПВО, топливо, технологии и оборудование двойного назначения.

Представитель США призвал Пекин использовать свое влияние на Пхеньян, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию, а также обвинил Россию в игнорировании своих международных обязательств и подрыве глобального мира и безопасности.

Как сообщалось ранее, американские дипломаты считают, что Китай испытывает "серьезный дискомфорт" из-за укрепления дружбы Москвы и Пхеньяна.