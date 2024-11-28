Росія отримає більше балістики від КНДР

КНДР вже передала Росії понад сотню ракет

Північна Корея має намір передати Росії більше балістичних ракет. Загалом Пхеньян вже поставив російській армії величезну кількість боєприпасів.

Про це під час засідання Ради безпеки ООН розповів заступник представника США Роберт Вуд. Він закликав Китай скористатися своїм впливом, щоб не допустити ескалації, а також звинуватив Москву в ігноруванні своїх зобов’язань постійного члена Ради безпеки.

Вуд сказав, що КНДР таємно поставила російській армії понад 18 тисяч контейнерів із боєприпасами, а також понад сотню балістичних ракет, які були використані для обстрілу мирних міст.

"Всі вони були використані для ударів по населених пунктах, таких як Київ та Запоріжжя", — сказав дипломат.

У США також є інформація про те, що окупаційна армія має на своєму озброєнні велику кількість північнокорейських артилерійських систем калібру 170-мм та РСЗВ калібру 240-мм.

Натомість Пхеньян отримав системи ППО, паливо, технології та обладнання подвійного призначення.

Представник США закликав Пекін використати свій вплив на Пхеньян, щоб запобігти подальшій ескалації, а також звинуватив Росію в ігноруванні своїх міжнародних зобов’язань та підриві глобального миру та безпеки.

Як повідомлялося раніше, американські дипломати вважають, що Китай зазнає "серйозного дискомфорту" через зміцнення дружби Москви і Пхеньяну.