Разведка засекла разговор солдат КНДР в Курской области: о чем говорили (видео)

Это очередное доказательство того, что они воюют на стороне РФ

Украинская разведка обнародовала новые доказательства вовлечения военных КНДР в российскую агрессию против нашего государства. Главное управление разведки Министерства обороны Украины зафиксировало радиоперехват, что подтверждает присутствие солдат Северной Кореи на территории Курской области.

В перехваченном радиоразговоре, опубликованном на телеграмм-канале ГУР МО, четко прослеживаются детали коммуникации военнослужащих КНДР. Дежурный на радиосвязи интенсивно координирует передвижение подразделения, восклицая на корейском: "Быстро выходите! Скорее, быстрее двигайтесь назад!".

Аудиозапись подтверждает факт непосредственного присутствия корейских военнослужащих наряду с русскими подразделениями. Главное управление разведки отмечает принципиальную позицию Украины: за каждое военное преступление будет обеспечен справедливый ответ.

Напомним, что военные КНДР уже участвовали в военных действиях против украинцев. Они сражаются под видом коренного населения с Дальнего Востока и имеют соответствующие поддельные документы. Среди военных Северной Кореи также зафиксированы потери.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, зачем России военные КНДР. Они нужны не только боям.