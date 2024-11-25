КНДР расширяет производство ракет, по которым Россия бьет по Украине. Появились фотодоказательства

Это подтвердили несколько источников

Северная Корея расширяет производство ракет малой дальности, которые Россия использует для ударов по Украине. В частности, зафиксировано сооружение новых цехов завода, производящего этот вид вооружения

К такому выводу пришли исследователи американского исследовательского центра после изучения спутниковых изображений, пишет Reuters. По их данным, завод, являющийся частью машинного комплекса Ryongsong, расположен в Хамхине, втором по величине городе Северной Кореи, на восточном побережье страны.

Научный сотрудник Центра исследований нераспространения Джеймса Мартина (CNS) Сэм Лейр сказал, что это единственный завод, который, как известно, производит твердотопливные баллистические ракеты класса Hwasong-11. Эти ракеты известны на Западе как KN-23.

Ранее о расширении комплекса не сообщалось. В то же время представительство Северной Кореи в ООН не ответило на просьбу прокомментировать эту тему.

Согласно анализу исследователей CNS, спутниковые снимки, сделанные в начале октября коммерческой спутниковой компанией Planet Labs, свидетельствуют о постройке дополнительного сборочного корпуса. Также зафиксировано строительство нового жилого помещения, которое, вероятно, предназначено для рабочих. По мнению аналитиков, Пхеньян улучшает входы некоторых подземных объектов комплекса.

"Мы рассматриваем это как предположение о том, что они значительно увеличивают или пытаются значительно увеличить пропускную способность этого завода", — сказал Лейр.

Новое сборочное здание примерно на 60-70 процентов меньше размеров предыдущего здания, которое использовалось для сборки ракет. В 2023 году государственные СМИ КНДР опубликовали изображения, на которых показано, как лидер Северной Кореи Ким Чен Ин проходит по новым зданиям комплекса, где рабочие собирали хвостовые комплекты и носовые конусы ракет.

Государственное информационное агентство Северной Кореи KCNA сообщило, что на комплексе Ryongsong продолжается строительство. В текущем месяце KCNA сообщило, что предприятие "продвигает проект для достижения целей модернизации, запланированной на этот год". Работы включают реконструкцию производственных мощностей, а также монтаж оборудования в машиностроительных цехах и сталелитейном цехе.

Исследователи SI Analytics, южнокорейской компании спутниковых изображений, использующей технологию искусственного интеллекта для очистки изображений, также подтвердили новую конструкцию на заводе 11 февраля, отметив в отчете, что некоторые конструкции вблизи зоны загрузки, по всей вероятности, будут использованы для сокрытия будущей деятельности фабрики от спутников. В отчете говорится, что завод использовался для производства баллистических ракет.

"Учитывая наличие многочисленных строительных материалов, транспортных средств и открытых грузовых вагонов, загруженных материалами, вокруг площадки, строительство, похоже, быстро продвигается", — заявили в компании.

SI Analytics сообщила, что также обнаружила новое строительство на соседнем комплексе Vinalon. Он, как полагают, производит топливо для баллистических ракет. Строительство может быть направлено на увеличение производства твердого или жидкого топлива для ракетных двигателей, говорится в отчете.

Что известно о ракетах KN-23

Это северокорейская баллистическая ракета малой дальности. Он имеет длину 7,5 м, диаметр 0,95 м и вес от 3415 кг.

При запуске эта ракета летит по квазибалистической траекторией и имеет максимальную дальность полета 690 км. Боевая часть может быть обычной: унитарной, кассетной или ядерной. По оценкам, ее вес не превышает 500 кг.

Напомним, с конца 2023 года Россия использует против Украины ракеты из Северной Кореи KN-23/KN-24. Таких ракет в России больше сотни. В обломках этих ракет обнаружили иностранные компоненты, по меньшей мере, из пяти стран, часть из которых — страны, которые помогают Украине и имеют санкционную политику.