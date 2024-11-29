Памятник открыли через год после смерти артиста

Популярный украинский певец Борис Моисеев, умерший 27 сентября 2022 года, был одним из первых артистов в РФ, заявивших о том, что он представитель ЛГБТ сообщества. Он прославился благодаря своим эпатажным выступлениям, а также хитам, например "Голубая луна" и "Дитя порока".

Украинцам Борис Моисеев запомнился еще благодаря тому, что он поддерживал аннексию Крыма, а в 2017 году планировал открыть на оккупированном полуострове собственную школу балета. "Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила Бориса Моисеева и где он похоронен.

Борис Моисеев поддерживал политику Владимира Путина и неоднократно выражал лояльность российским властям. В частности, он публично заявлял, что полностью доверяет Путину. Известно, что в последние годы своей жизни Моисеев избегал активного участия в политических мероприятиях, в частности, не выступал в Крыму после аннексии, хотя ранее поддерживал российские действия на полуострове.

Моисеев перенес несколько инсультов и значительную часть жизни прожил в Москве, в квартире по Краснопролетарской улице. Он умер 27 сентября 2022 года на 69-м году жизни. Его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Могила оформлена достаточно сдержанно.

Могилу россиянина долго нельзя было фотографировать посетителям кладбища. Однако для других местных звезд этот запрет не применялся. В частности, Кристина Орбакайте свободно сделала фото на фоне могилы Бориса Моисеева, на что никак не отреагировала охрана. Администрация кладбища объясняла это тем, что могилы звезд можно фотографировать только с разрешения их родственников.

В сентябре 2023 года, в годовщину его смерти, был открыт памятник. Он исполнен в виде бронзовой скульптуры самого Бориса Моисеева.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила Иосифа Кобзона. Российский певец еврейского происхождения был большим приверженцем диктатора Владимира Путина.