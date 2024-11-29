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Это место запрещали фотографировать: как выглядит могила путиниста Моисеева и установили ли памятник

Автор
Наталья Дума
Дата публикации
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Автор
Борис Моисеев умер 27 сентября 2022 года Новость обновлена 29 ноября 2024, 16:41
Борис Моисеев умер 27 сентября 2022 года. Фото Колаж Телеграфу

Памятник открыли через год после смерти артиста

Популярный украинский певец Борис Моисеев, умерший 27 сентября 2022 года, был одним из первых артистов в РФ, заявивших о том, что он представитель ЛГБТ сообщества. Он прославился благодаря своим эпатажным выступлениям, а также хитам, например "Голубая луна" и "Дитя порока".

Украинцам Борис Моисеев запомнился еще благодаря тому, что он поддерживал аннексию Крыма, а в 2017 году планировал открыть на оккупированном полуострове собственную школу балета. "Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила Бориса Моисеева и где он похоронен.

Борис Моисеев поддерживал политику Владимира Путина и неоднократно выражал лояльность российским властям. В частности, он публично заявлял, что полностью доверяет Путину. Известно, что в последние годы своей жизни Моисеев избегал активного участия в политических мероприятиях, в частности, не выступал в Крыму после аннексии, хотя ранее поддерживал российские действия на полуострове.

Борис Моисеев
Борис Моисеев

Моисеев перенес несколько инсультов и значительную часть жизни прожил в Москве, в квартире по Краснопролетарской улице. Он умер 27 сентября 2022 года на 69-м году жизни. Его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Могила оформлена достаточно сдержанно.

Могила Бориса Моисеева

Могилу россиянина долго нельзя было фотографировать посетителям кладбища. Однако для других местных звезд этот запрет не применялся. В частности, Кристина Орбакайте свободно сделала фото на фоне могилы Бориса Моисеева, на что никак не отреагировала охрана. Администрация кладбища объясняла это тем, что могилы звезд можно фотографировать только с разрешения их родственников.

В сентябре 2023 года, в годовщину его смерти, был открыт памятник. Он исполнен в виде бронзовой скульптуры самого Бориса Моисеева.

Могила Бориса Моисеева

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила Иосифа Кобзона. Российский певец еврейского происхождения был большим приверженцем диктатора Владимира Путина.

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