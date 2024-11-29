Це місце забороняли фотографувати: як виглядає могила путініста Мойсеєва та чи встановили пам'ятник

Пам'ятник відкрили за рік після смерті артиста

Популярний український співак Борис Мойсеєв, який помер 27 вересня 2022 року, був одним із перших артистів у РФ, хто заявив про те, що він представник ЛГБТ спільноти. Він прославився завдяки своїм епатажним виступам, а також хітам, як-от "Голубая луна" і "Дитя порока".

Українцям Борис Мойсеєв запам’ятався ще й завдяки тому, що він підтримував анексію Криму, а в 2017 році планував відкрити на окупованому півострові власну школу балету. "Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила Бориса Мойсеєва і де він похований.

Борис Мойсеєв підтримував політику Володимира Путіна і неодноразово висловлював лояльність до російської влади. Зокрема, він публічно заявляв, що повністю довіряє Путіну. Відомо, що в останні роки свого життя Мойсеєв уникав активної участі в політичних заходах, зокрема не виступав у Криму після анексії, хоча раніше підтримував російські дії на півострові.

Мойсеєв переніс кілька інсультів і значну частину життя прожив у Москві, в квартирі на Червонопролетарській вулиці. Він помер 27 вересня 2022 року на 69-му році життя. Його поховали на Троєкурівському кладовищі в Москві. Могила оформлена досить стримано.

Могилу росіянина тривалий час не можна було фотографувати відвідувачам цвинтаря. Однак для інших місцевих зірок ця заборона не застосовувалася. Зокрема, Христина Орбакайте вільно зробила фото на фоні могили Бориса Мойсеєва, на що ніяк не відреагувала охорона. А прихильників артиста та журналістів змушували видаляти усі знімки. Адміністрація цвинтаря пояснювала це тим, що могили зірок можна фотографувати лише з дозволу їх родичів.

У вересні 2023 року, на річницю його смерті, був відкритий пам’ятник. Він виконаний у вигляді бронзової скульптури самого Бориса Мойсеєва.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила Йосипа Кобзона. Російський співак єврейського походження був великим прихильником диктатора Володимира Путіна.