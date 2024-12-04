Ночью в России гремели взрывы в районе важной авиабазы и не только (видео)

Расстояние от границы с Украиной до Рязани – около 700 километров

В ночь на среду, 4 декабря, Россию атаковали беспилотники. В частности, взрывы прогремели в районе военного аэродрома "Дягилево" на окраине города Рязань. Также громко было в районе города Новороссийск (Краснодарский край РФ).

Как пишет Telegram-канал Astra, по словам местных жителей взрывы в районе "Дягилево" раздались около четырех часов. Перед этим были слышны звуки летящих беспилотников. Момент одного из взрывов попал на видео.

Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что силы ПВО РФ сбили над регионом 3 беспилотных летательных аппарата. Он добавил, что, по предварительной информации, "пострадавших и разрушений нет". В минобороны РФ сообщили, что за ночь на 4 декабря средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 24 беспилотника, которые там назвали "украинскими". Шесть – над территорией Ростовской области, пять – над Брянской, четыре – над Белгородской, три – над Рязанской, один – над Астраханской, пять – над Краснодарским краем.

Следует отметить, что согласно открытым данным, на авиабазе "Дягилево" дислоцируются 43-й Центр боевого применения и переучивания летного состава РФ (ЦБО ПЛС), оснащенный самолетами Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ, Ан-26. Также там расположен 203-й отдельный авиаполк самолетов-заправщиков, оснащенный самолетами-заправщиками Ил-78. Рядом с авиабазой также находится 360-й авиационный ремонтный завод.

Авиабаза "Дягилево" уже находилась под ударом беспилотников. В частности, дроны ГУР МОУ атаковали ее в июле этого года.

Кроме того, минувшей ночью было громко и в районе города Новороссийск. РосСМИ, со ссылкой на местных жителей, писали о серии взрывов, раздававшихся и в самом городе, и в окрестностях. Местные власти заявили о работе ПВО.

Как сообщал "Телеграф", взрывы в Рязани раздавались и 26 октября. После них возникло зарево в районе местного нефтезавода.