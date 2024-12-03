Украине не стоит торопиться с переговорами с Россией: генсек НАТО назвал причину

У Украины должно быть все необходимое

Генсек НАТО Марк Рютте призвал страны Альянса предоставить Украине достаточное количество вооружения для перехвата инициативы на поле боя. До тех пор он не рекомендует дискутировать о переговорах с Россией.

Слова Рютте приводит The New York Times. По его словам, Киев сам должен решить, когда и на каких условиях он будет вести переговоры с Кремлем, однако предложил повременить с этим до тех пор, пока страны Альянса предоставят оружие.

"Нужно больше военной помощи и меньше дискуссий о том, как может выглядеть мирный процесс", — сказал генсек НАТО.

Его слова прозвучали на фоне опасений о том, что Дональд Трамп после вступления в должность президента США попытается добиться быстрого прекращения огня на невыгодных для Украины условиях. Кроме того, некоторые европейские страны начали намекать на рост усталости от войны.

Рютте призвал воздержаться от дальнейших обсуждений возможного мирного процесса и уделить внимание более важным вещам.

"Убедитесь, что у Украины есть все необходимое, чтобы занять позицию силы, когда начнутся эти мирные переговоры", — сказал он.

Как сообщалось ранее, в СМИ появилась информация о том, что украинская делегация в среду, 4 декабря, отправится в США на переговоры с командой Трампа относительно его планов по завершению войны в Украине.